Υπουργός των ΗΠΑ: «Προσωρινή ταλαιπωρία στα στενά του Ορμουζ, τελειώνει ο πόλεμος»

Ο Κρις Ράιτ επαναβεβαίωσε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ που απορρίπτει τις κατηγορίες ότι υποτίμησε στα πολεμικά σχέδιά της τους κινδύνους του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

15 Μαρ. 2026 18:45
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ είναι μια «προσωρινή ταλαιπωρία», διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, εκτιμώντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «εντός των επόμενων εβδομάδων».

«Είναι αλήθεια πως διανύουμε αυτήν την περίοδο βραχυπρόθεσμης αναστάτωσης, όμως καλύτερα να γινόταν αυτό τώρα παρά να έχουμε ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Ράιτ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή This Week στο ABC News, δικαιολογώντας την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για μια προσωρινή ταλαιπωρία προκειμένου να επιτευχθεί μία πολύ καλύτερη κατάσταση στην οποία η Μέση Ανατολή δεν θα μπορεί πλέον να κρατείται όμηρος από ένα κράτος-παρία, το Ιράν», επισήμανε ο ίδιος, αναφερόμενος στο θέμα του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα από τότε, όμως ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μία ανάκαμψη της προσφοράς (υδρογονανθράκων) και κατόπιν μια πτώση των τιμών», υπογράμμισε ο υπουργός.

