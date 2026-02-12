Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο

Αντιπαράθεση Φαραντούρη – Επιτρόπου Κος.

Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο
12 Φεβ. 2026 18:48
Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης 10/02/2026 η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την Τουρκία, ανήμερα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη συζήτηση πρότασης καταδικαστικού ψηφίσματος για διώξεις και απελάσεις δημοσιογράφων και Χριστιανών από την Τουρκία, παρουσία της Σλοβάκας Επιτρόπου για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος.

Ο ευρωβουλευτής και Συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, έκανε λόγο για «ροπή της Τουρκίας στην παραβίαση του κράτους δικαίου» και διερρωτήθηκε πως είναι δυνατόν μία χώρα που παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τις αρχές της καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο, να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πυλώνα της Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρώπης». Ζήτησε εξάλλου πάγωμα της νέας τελωνειακής ένωσης μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας, όσο η Τουρκία συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες σε Ελλάδα και Κύπρο και δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τις αρχές της καλή γειτονίας.

Ψήφισμα-ράπισμα στην Τουρκία

Η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη διεύρυνση Μάρτα Κος, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου απ’ την Τουρκία, διευκρίνισε ωστόσο ότι η Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει προειδοποιήσεις και υποσχέθηκε ότι στο εξής θα θέτει το ζήτημα σε κάθε συνάντηση με τους Τούρκους αξιωματούχους.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε δύο ψηφίσματα-κόλαφο για την κατάσταση σε Συρία και Τουρκία. Το πρώτο, για τις διώξεις και τις σφαγές Κούρδων απ’ το ισλαμιστικό καθεστώς του μεταβατικού προέδρου Αλ Τζολάνι στη Συρία και το δεύτερο για τις διώξεις και απελάσεις Χριστιανών και δημοσιογράφων στην Τουρκία.

