Ζαχαράκη: «Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές» – Από πότε θα μετρούν οι βαθμοί του Λυκείου

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ALPHA για το εθνικό απολυτήριο, ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται.

Όπως τόνισε, το λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των πανελλαδικών, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν η βαθμολογία σε μία τριωρίωρη εξέταση αντικατοπτρίζει επαρκώς την προσπάθεια των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, από το 2029 θα λαμβάνονται υπόψη και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι οι πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου, ενώ για τα ΕΠΑΛ στις 30 Μαΐου.





