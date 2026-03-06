Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»

Μήνυμα με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
06 Μαρ. 2026 11:51
Pelop News

Σαφές μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη και πιο βασική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά.

Η υπουργός επισήμανε ότι καμία μορφή βίας –είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε σωματική είτε διαδικτυακή– δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μέσα στη σχολική κοινότητα, καθώς συνιστά παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Η πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να κρατά τα παιδιά ασφαλή. Αν ένα παιδί δεν νιώθει ασφαλές, δεν μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει, να εξελιχθεί. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.

Ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η πολιτεία ενισχύει τις παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας, δίνοντας έμφαση τόσο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και στην ενίσχυση των δομών στήριξης στα σχολεία.

Όπως ανέφερε, χιλιάδες εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών εκφοβισμού, ενώ παράλληλα ενισχύεται το δίκτυο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ώστε η υποστήριξη να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας της σχολικής ζωής.

Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία όπως η πλατφόρμα αναφορών stop-bullying.gr, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να παρεμβαίνουν έγκαιρα σε περιπτώσεις εκφοβισμού.

«Μην μένετε σιωπηλοί»

Στο μήνυμά της η υπουργός απηύθυνε ιδιαίτερο κάλεσμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες να μην αποδέχονται τη σιωπή απέναντι στη βία.

«Καλώ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας: Μην μένετε σιωπηλοί. Η φωνή σας έχει δύναμη. Δική μας ευθύνη είναι να σας ακούμε και να ενεργούμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η 6η Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική ημέρα, αλλά μια υπενθύμιση της συλλογικής ευθύνης της κοινωνίας απέναντι στα παιδιά.

«Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης. Σπάμε τη σιωπή. Σταματάμε τον εκφοβισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 Δένδιας: Patriot και F-16 από την Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ