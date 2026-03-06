Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»

Σαφές μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη και πιο βασική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά.

Η υπουργός επισήμανε ότι καμία μορφή βίας –είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, είτε σωματική είτε διαδικτυακή– δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μέσα στη σχολική κοινότητα, καθώς συνιστά παραβίαση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Η πρώτη και πιο σημαντική υποχρέωση κάθε σχολείου είναι να κρατά τα παιδιά ασφαλή. Αν ένα παιδί δεν νιώθει ασφαλές, δεν μπορεί να μάθει, να δημιουργήσει, να εξελιχθεί. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.

Ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η πολιτεία ενισχύει τις παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών σχολικής βίας, δίνοντας έμφαση τόσο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και στην ενίσχυση των δομών στήριξης στα σχολεία.

Όπως ανέφερε, χιλιάδες εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών εκφοβισμού, ενώ παράλληλα ενισχύεται το δίκτυο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, ώστε η υποστήριξη να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας της σχολικής ζωής.

Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία όπως η πλατφόρμα αναφορών stop-bullying.gr, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να παρεμβαίνουν έγκαιρα σε περιπτώσεις εκφοβισμού.

«Μην μένετε σιωπηλοί»

Στο μήνυμά της η υπουργός απηύθυνε ιδιαίτερο κάλεσμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες να μην αποδέχονται τη σιωπή απέναντι στη βία.

«Καλώ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας: Μην μένετε σιωπηλοί. Η φωνή σας έχει δύναμη. Δική μας ευθύνη είναι να σας ακούμε και να ενεργούμε», σημείωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η 6η Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική ημέρα, αλλά μια υπενθύμιση της συλλογικής ευθύνης της κοινωνίας απέναντι στα παιδιά.

«Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης. Σπάμε τη σιωπή. Σταματάμε τον εκφοβισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

