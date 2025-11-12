Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο», με στόχο να μετατραπεί η γνώση σε εμπειρία και να προσφέρεται με ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές της χώρας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα αξιοποιεί κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, φτάνοντας συνολικά τα 542 εκατομμύρια ευρώ, για δράσεις που καλύπτουν από το Ψηφιακό Φροντιστήριο και τη ρομποτική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ/ΕΠΑΛ.

Η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε τα βασικά σημεία του Ψηφιακού Σχολείου:

Διαδραστικοί πίνακες: 36.264 σε 6.899 σχολικές μονάδες, με επιπλέον 2.900 συστήματα σε προμήθεια.

Ρομποτική εκπαίδευση: 117.121 σετ σε 11.146 σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και η μάθηση STEM.

Ψηφιακό Φροντιστήριο: 3.500 ώρες ζωντανών μαθημάτων, 146.000 μαθητές συνδεδεμένοι από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.

Ψηφιακή μάθηση και εκπαιδευτικά αντικείμενα: 15.000 ψηφιακά αντικείμενα, 4.000 σενάρια, 4.000 μαθήματα, 3.000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης.

Επαγγελματικός προσανατολισμός με ΤΝ (Τεχνητή Νοημοσύνη): Κεντρική πλατφόρμα για συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματική καθοδήγηση μαθητών.

Προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές ανάγκες: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό, 455 σχολεία ειδικής αγωγής καλύπτονται με 16.887 αντικείμενα.

Κέντρα Καινοτομίας (13 συνολικά): Εργαστήρια Extended Reality, Τεχνητής Νοημοσύνης, STEM, ρομποτικής και χώρους παρουσίασης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: 155.000 καθηγητές σε νέες παιδαγωγικές και ψηφιακές δεξιότητες, διαδραστικά, ρομποτική/STEM, ψηφιακά αντικείμενα.

Ψηφιακές υπηρεσίες σχολείων: Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων (eParents, Μητρώο Εκπαιδευτικών, eTeachers, Κινητικότητα Εκπαιδευτικών).

Βιβλιοθήκες και ψηφιακό υλικό: Ψηφιακός μετασχηματισμός και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών, 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι.

Νέες εμπειρίες μάθησης: 3D ολογράμματα, ψηφιακοί οδηγοί μάθησης, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία, εργαστήρια δεξιοτήτων.

Προγράμματα Skills4Life και Πολλαπλό Βιβλίο: 181 σχολικά εγχειρίδια, 146 γνωστικά αντικείμενα, διανομή νέων βιβλίων από Α’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου το 2027.

ConnectEdParents: Νέα πλατφόρμα διασύνδεσης και επικοινωνίας με γονείς, με οδηγούς ενημέρωσης και συμβουλευτικό υλικό.

Η υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι το Ψηφιακό Σχολείο επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν πράξη το όραμά τους, ενισχύει τη γνώση και τη δημιουργικότητα και αποτελεί παρακαταθήκη για ένα ισχυρό και ισότιμο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



