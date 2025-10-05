Ζαχάρω: Δεν σταμάτησε σε μπλόκο και είχε και χασίσι...

Συνελήφθη στη Ζαχάρω από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως ένας 19χρονος. Σύμφωνα με την Αστυνομία ο νεαρός οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας σε αυτό υλικές ζημιές.

Ο κατηγορούμενος κατά την σύλληψή του αρνήθηκε να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο προβάλλοντας αντίσταση, ενώ στην κατοχή του οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 3,6 γραμμάρια κάνναβης και 175 ευρώ.

