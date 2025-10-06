Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός 39χρονου για διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και βία κατά αστυνομικών προχώρησε η Αστυνομία το πρωί του Σαββάτου (4/10) στο Καλαμάκι στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν τον 39χρονο να κινείται με μοτοσικλέτα στην περιοχή του Καλαμακίου, και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος, για να αποφύγει τον έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ, όταν τελικά εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε, αντιστάθηκε της σύλληψης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

– κοκαΐνη συνολικού βάρους 24,3 γραμμαρίων,

– ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 39,7 γραμμαρίων,

– μαχαίρι διπλής λεπίδας,

– ζυγαριά ακριβείας,

– 1 κινητό τηλέφωνο και

– το χρηματικό ποσό των 94 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή.

