Ζάκυνθος: Η απάντηση του πατέρα για τις κατηγορίες μετά την τραγωδία με το δίχρονο – «Με ποια λογική να εγκαταλείψω το παιδί μου;»

Συγκλονίζουν οι περιγραφές του πατέρα του δίχρονου αγοριού που σκοτώθηκε στη Ζάκυνθο από επίθεση σκύλου, την ώρα που συνεχίζονται τα ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας και τη διαχείριση του ζώου.

Ζάκυνθος: Η απάντηση του πατέρα για τις κατηγορίες μετά την τραγωδία με το δίχρονο - «Με ποια λογική να εγκαταλείψω το παιδί μου;»
08 Δεκ. 2025 11:53
Pelop News

Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο πατέρας του δίχρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο από επίθεση σκύλου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες και στις κατηγορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σκυλί το οποίο επιτέθηκε στο παιδί είχε εντοπιστεί σε κακή κατάσταση από την οικογένεια, η οποία είχε φιλοζωική δράση στην περιοχή. Το ζώο βρισκόταν δεμένο στην αυλή του σπιτιού τη στιγμή που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό», εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες που ανέφεραν πως το παιδί είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη. Όπως εξήγησε, η σύζυγός του είχε μεταβεί για ψώνια μαζί με την κόρη και το δίχρονο, ενώ ο ίδιος βγήκε για να βοηθήσει στο κατέβασμα των πραγμάτων. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως είπε, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή και τότε σημειώθηκε το μοιραίο.

«Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Άλλοι γελάνε, άλλοι βρίζουν, άλλοι κατηγορούν τους γονείς. Όλα έγιναν από την κακιά στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάρρευση που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του μετά την απώλεια.

Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν την επίθεση, λέγοντας ότι το παιδί βρισκόταν κοντά τους, έπαιζε με τις σταγόνες της ψιχάλας, ενώ εκείνος απομακρύνθηκε για ελάχιστα μέτρα ώστε να αφήσει τις σακούλες μέσα στο σπίτι. «Άκουσα μόνο τη φωνή της μικρής», ανέφερε.

Απαντώντας ευθέως στις κατηγορίες περί εγκατάλειψης του παιδιού, δήλωσε: «Με ποια λογική να εγκαταλείψω το παιδί μου;».

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να σώσει το παιδί, ο πατέρας φέρεται να πάλεψε με το ζώο, χτυπώντας το, προκειμένου να καταφέρει να αποσπάσει το παιδάκι από τα δόντια του, το οποίο βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η συζήτηση για το αν το σκυλί πρέπει να θανατωθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν συνολικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ