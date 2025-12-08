Ζάκυνθος: Η απάντηση του πατέρα για τις κατηγορίες μετά την τραγωδία με το δίχρονο – «Με ποια λογική να εγκαταλείψω το παιδί μου;»

Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο πατέρας του δίχρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο από επίθεση σκύλου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες και στις κατηγορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σκυλί το οποίο επιτέθηκε στο παιδί είχε εντοπιστεί σε κακή κατάσταση από την οικογένεια, η οποία είχε φιλοζωική δράση στην περιοχή. Το ζώο βρισκόταν δεμένο στην αυλή του σπιτιού τη στιγμή που σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 στην εκπομπή «Το Πρωινό», εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες που ανέφεραν πως το παιδί είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη. Όπως εξήγησε, η σύζυγός του είχε μεταβεί για ψώνια μαζί με την κόρη και το δίχρονο, ενώ ο ίδιος βγήκε για να βοηθήσει στο κατέβασμα των πραγμάτων. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως είπε, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή και τότε σημειώθηκε το μοιραίο.

«Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Άλλοι γελάνε, άλλοι βρίζουν, άλλοι κατηγορούν τους γονείς. Όλα έγιναν από την κακιά στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάρρευση που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του μετά την απώλεια.

Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν την επίθεση, λέγοντας ότι το παιδί βρισκόταν κοντά τους, έπαιζε με τις σταγόνες της ψιχάλας, ενώ εκείνος απομακρύνθηκε για ελάχιστα μέτρα ώστε να αφήσει τις σακούλες μέσα στο σπίτι. «Άκουσα μόνο τη φωνή της μικρής», ανέφερε.

Απαντώντας ευθέως στις κατηγορίες περί εγκατάλειψης του παιδιού, δήλωσε: «Με ποια λογική να εγκαταλείψω το παιδί μου;».

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να σώσει το παιδί, ο πατέρας φέρεται να πάλεψε με το ζώο, χτυπώντας το, προκειμένου να καταφέρει να αποσπάσει το παιδάκι από τα δόντια του, το οποίο βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η συζήτηση για το αν το σκυλί πρέπει να θανατωθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν συνολικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



