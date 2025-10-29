«Ζαλίζουν» τα έσοδα του Κριστιάνο Ρονάλντο-Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη φορά συνολικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους αθλητές που έχουν τα περισσότερα έσοδα. Το ενδιαφέρον όμως είναι πως σε ηλικία 40 ετών, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου φτάνει σε νέα ύψη καταγράφοντας νέα ρεκόρ.

Τους τελευταίους 12 μήνες, υπολογίζοντας τόσο τον μισθό του ως παίκτης της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, όσο και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδου, ο CR7 συγκέντρωσε περίπου 275 εκατομμύρια δολάρια πριν από τους φόρους και τις αμοιβές των ατζέντηδων. Πρόκειται για προσωπικό ρεκόρ του Ρονάλντο, αλλά και την τρίτη καλύτερη χρονιά για έναν ενεργό αθλητή που έχει μετρηθεί ποτέ από το Forbes. Σε αυτή τη λίστα όλων των εποχών, ο Ρονάλντο ξεπερνιέται μόνο από τον πυγμάχο Φλόιντ Μέιγουέδερ, ο οποίος κέρδισε 300 εκατομμύρια δολάρια το 2015 και 285 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Όσον αφορά στη φετινή λίστα του Forbes, ο Κριστιάνο όχι απλώς απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, αλλά δεν… βλέπει κανέναν δίπλα του αφού ο δεύτερος της κατάταξης, Στεφ Κάρι, έβγαλε 119 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα. Η διαφορά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, δεδομένου ότι τα 156 εκατομμύρια δολάρια του γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι επίσης ρεκόρ για το άθλημά του, ξεπερνώντας τα 128,2 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε πέρυσι ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Η άνοδος είναι σχεδόν τρομακτική αν σκεφτεί κανείς ότι όταν κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση, το 2016, το συνολικό του εισόδημα ήταν 88 εκατομμύρια δολάρια, και ένα χρόνο αργότερα το αύξησε σε 93 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, κανένα από τα δύο ποσά δεν θα τον έβαζε σε θέση υψηλότερη από την 14η μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών στον κόσμο. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμα στο peak του καθώς η ποδοσφαιρική του καριέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα και δύσκολα θα τελειώσει αν δεν φτάσει το ορόσημο των 1.000 γκολ.

Τα περισσότερα χρήματα που έχουν βγάλει αθλητές στην ιστορία

Συνολικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές κέρδισαν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς αυξημένα από τα 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια του περασμένου έτους και το μεγαλύτερο συνολικό ποσό από τότε που το Forbes άρχισε να κατατάσσει τα κέρδη των αθλητών το 1990. Φέτος είναι επίσης η δεύτερη φορά, μετά το 2024, που όλα τα μέλη της πρώτης δεκάδας κέρδισαν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια. Στην πραγματικότητα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας βαρέων βαρών Ολεξάντρ Ούσικ (101 εκατομμύρια δολάρια) και ο γκολφέρ Τζον Ραμ (100 εκατομμύρια δολάρια) έφτασαν επίσης σε αυτό το ορόσημο, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν στη λίστα.

Δύο αθλητές, ο Κάρι και ο Σοέι Οτάνι (Νο. 9, 102,5 εκατομμύρια δολάρια) των Los Angeles Dodgers, έφτασαν τα εννέα ψηφία τους τελευταίους 12 μήνες μόνο με τα κέρδη τους εκτός γηπέδου, συγκεντρώνοντας περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας από διαφημίσεις, εμφανίσεις, αναμνηστικά και δικαιώματα αδειοδότησης. Μόνο τρεις άλλοι αθλητές έχουν καταφέρει αυτό το κατόρθωμα ενώ ήταν ακόμα ενεργοί στον αθλητισμό τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes: ο μαχητής MMA Κόνορ ΜακΓκρέγκορ (158 εκατομμύρια δολάρια το 2021), ο γκολφέρ Τάιγκερ Γουντς (105 εκατομμύρια δολάρια το 2009) και ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ (100 εκατομμύρια δολάρια το 2020).

