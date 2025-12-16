Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ

Εγινε ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη με καθαρή περιουσία άνω των 600 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας ένα ιστορικό ορόσημο στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτιμάται πλέον σχεδόν στα 638 δισ. δολάρια, μετά τη νέα αποτίμηση της SpaceX.

Η αεροδιαστημική εταιρεία, με έδρα το Starbase του Τέξας, αποτιμήθηκε στα περίπου 800 δισ. δολάρια στο πλαίσιο εσωτερικής πώλησης μετοχών, καθιστώντας την την πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως. Ο Μασκ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και κατέχει ποσοστό 42%, το οποίο αποτιμάται στα 317 δισ. δολάρια μετά την εφαρμογή έκπτωσης ρευστότητας που ισχύει για μη εισηγμένες εταιρείες.

Η πορεία της περιουσίας του Μασκ: Από τα 4,8 δισ. στα 600+

Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριοιύχων του Bloomberg, είναι η πρώτη φορά που η καθαρή περιουσία ενός ατόμου ξεπερνά τα 600 δισ. δολάρια.

Ο 54χρονος Μασκ έκανε το ντεμπούτο του στον δείκτη αυτό το 2013 με περιουσία μόλις 4,8 δισ. δολαρίων, ενώ το 2020 ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια, χάρη στη ραγδαία άνοδο της Tesla, της οποίας είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος. Τον Οκτώβριο η περιουσία του είχε ξεπεράσει το μισό δισ. δολάρια.

Ο δρόμος προς το τρισεκατομμύριο

Η περιουσία του Μασκ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω εάν η SpaceX προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το συντομότερο έως το 2026. Η εταιρεία στοχεύει σε μια αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων, κάτι που θα ανέβαζε την αξία του μεριδίου του Μασκ πάνω από τα 625 δισ. δολάρια, φέρνοντάς τον κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η SpaceX κυριαρχεί σήμερα με τους πυραύλους Falcon 9 στον κλάδο των εκτοξεύσεων σε τροχιά και παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δευτερογενή πώληση μετοχών τον Ιούλιο, η εταιρεία αποτιμήθηκε περίπου στα 400 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει πρόσφατα αναφερθεί σε σχέδια για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες του πέρα από τα όρια του πλανήτη μας.

