Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτιμάται πλέον σχεδόν στα 638 δισ. δολάρια, μετά τη νέα αποτίμηση της SpaceX.

Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ
16 Δεκ. 2025 10:20
Pelop News

Εγινε ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη με καθαρή περιουσία άνω των 600 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας ένα ιστορικό ορόσημο στον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτιμάται πλέον σχεδόν στα 638 δισ. δολάρια, μετά τη νέα αποτίμηση της SpaceX.

Η αεροδιαστημική εταιρεία, με έδρα το Starbase του Τέξας, αποτιμήθηκε στα περίπου 800 δισ. δολάρια στο πλαίσιο εσωτερικής πώλησης μετοχών, καθιστώντας την την πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως. Ο Μασκ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και κατέχει ποσοστό 42%, το οποίο αποτιμάται στα 317 δισ. δολάρια μετά την εφαρμογή έκπτωσης ρευστότητας που ισχύει για μη εισηγμένες εταιρείες.

Η πορεία της περιουσίας του Μασκ: Από τα 4,8 δισ. στα 600+

Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριοιύχων του Bloomberg, είναι η πρώτη φορά που η καθαρή περιουσία ενός ατόμου ξεπερνά τα 600 δισ. δολάρια.

Ο 54χρονος Μασκ έκανε το ντεμπούτο του στον δείκτη αυτό το 2013 με περιουσία μόλις 4,8 δισ. δολαρίων, ενώ το 2020 ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια, χάρη στη ραγδαία άνοδο της Tesla, της οποίας είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος. Τον Οκτώβριο η περιουσία του είχε ξεπεράσει το μισό δισ. δολάρια.

Ο δρόμος προς το τρισεκατομμύριο

Η περιουσία του Μασκ ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω εάν η SpaceX προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) το συντομότερο έως το 2026. Η εταιρεία στοχεύει σε μια αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων, κάτι που θα ανέβαζε την αξία του μεριδίου του Μασκ πάνω από τα 625 δισ. δολάρια, φέρνοντάς τον κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η SpaceX κυριαρχεί σήμερα με τους πυραύλους Falcon 9 στον κλάδο των εκτοξεύσεων σε τροχιά και παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δευτερογενή πώληση μετοχών τον Ιούλιο, η εταιρεία αποτιμήθηκε περίπου στα 400 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει πρόσφατα αναφερθεί σε σχέδια για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Διάστημα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις φιλοδοξίες του πέρα από τα όρια του πλανήτη μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:16 ΕΕ: Σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ