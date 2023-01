Ζαπορίζια: Με  χειροβομβίδες εκκαθαρίζουν τα χαρακώματα από τους Ουκρανούς οι ρωσικές δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ

Παρά την οχύρωση των Ουκρανών οι ρωσικές δυνάμεις χωρίς υποστήριξη βαρέων όπλων ή τεθωρακισμένων εφορμούν πεζοί και θέτουν ακόμα μία θέση των ουκρανικών δυνάμεων υπό τον έλεγχό τους. Με χειροβομβίδες οι Ρώσοι εκκαθαρίζουν τα χαρακώματα στο μέτωπο της Ζαπορίζια, με τους Ουκρανούς να τρέχουν να σωθούν.

Οι Ουκρανοί που περιμένουν την Δύση να τους στείλει άρματα μάχης για να αναπληρώσουν τις απώλειες πλέον βρίσκονται να μάχονται στα χαρακώματα και να περιμένουν τις ρωσικές δυνάμεις που αργά αλλά σταθερά καταλαμβάνουν θέση της επαρχίας και πλησιάζουν την ίδια την πόλη.

Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να έχουν ναρκοθετήσει βαριά την περιοχή σε μια προσπάθεια να μην κάνουν χρήση βαρέων αρμάτων οι Ρώσοι αλλά το ρωσικό πεζικό φαίνεται να μην τα χρειάζεται όπως φαίνεται στο βίντεο αλλά και σε φωτογραφίες από επίθεση ανάμεσα στα ουκρανικά πυρά.

Μάλιστα στο πλευρό τους στην Ζαπορίζια οι ρωσικές δυνάμεις έχουν και εθελοντές από την Σερβία.

Σήμερα οι Ρώσοι κατάφεραν να θέσουν τον στρατηγικό οικισμό του Καμυάνσκ στον έλεγχό τους ενώ το ρωσικό πυροβολικό έχει καθηλώσει κάθε ουκρανική προσπάθεια αντεπίθεσης.

#Zaporizhzhia – new reports say RF is advancing towards Kamyanske

Όπως σας έχουμε αναφέρει σχετικά οι Ουκρανοί μετέφεραν πολλές μονάδες στο Μπάκχμουτ για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις ρωσικές επιθέσεις με αποτέλεσμα να διαθέτουν λίγες πλέον εφεδρείες στο μέτωπο της Ζαπορίζια.

Εάν προστεθεί και το γεγονός ότι οι απώλειες των Ουκρανών στο Μπάκχμουτ είναι τεράστιες, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα για το Κίεβο ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις γραμμές άμυνας του τις επόμενες εβδομάδες.

Υπάρχει λόγος που οι Ρώσοι επέλεξαν να χτυπήσουν τις εφοδιαστικές οδούς της Ζαπορίζια προς το Μπάκχμουτ.

Ή οι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να αποσύρουν δυνάμεις από το Μπάκχμουτ για να σώσουν την Ζαπορίζια είτε έτσι κι αλλιώς θα έχουν πρόβλημα στον εφοδιασμό τους καθώς ο κύριος όγκος τους προέρχεται από εκεί.

Μάλλον γι αυτό οι Ρώσοι μαχητές το έχουν ρίξει στο… πιάνο στην πρώτη γραμμή.