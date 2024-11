Ζελένσκι: Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στην νοτιοανατολική Ουκρανία από ρωσικό πλήγμα

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση στην πόλη Σούμι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο που επλήγη.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά αστικού λεωφορείου στην κατεχόμενη από τους Ρώσους, Νόβα Καχόβκα στη Χερσώνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 13.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συγκεκριμένα, η ουκρανική εισαγγελία ανέφερε πως τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων στη Νόβα Καχόβκα, με συνέπεια να χτυπηθεί το λεωφορείο και να προκύψουν τα θύματα.

🇷🇺 | Four civilians were killed, and 17 others injured in a shelling carried out by the Ukrainian Armed Forces targeting a bus stop in Nova Kakhovka.

Additionally, the city’s market was also struck during the attack.#Russia #Ukraine️ pic.twitter.com/OS7kXwAjPJ

— Channel 16 News (@C16News) November 26, 2024