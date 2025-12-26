Ζελένσκι: Έτοιμος για δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει να συμφωνήσει πλαίσιο με τον Τραμπ στη συνάντησή τους την Κυριακή στο Μαρα-Λάγκο, ενώ θεωρεί απαραίτητη την κατάπαυση πυρός για τη διενέργεια δημοψηφίσματος

Ζελένσκι: Έτοιμος για δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ
26 Δεκ. 2025 19:37
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταλήξει σε συμφωνία πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή του με τον κ. Τραμπ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στο Μαρα-Λάγκο της Φλόριντα. Το σχέδιο, που περιλαμβάνει 20 σημεία και έχει συμφωνηθεί κατά 90% μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, προβλέπει μεταξύ άλλων εγγυήσεις ασφαλείας, πιθανή δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών σε αμφισβητούμενες περιοχές και πλήρη κατάπαυση πυρός μετά την τελική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση ή συμβιβασμός σε ζητήματα εδάφους –που παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο– θα πρέπει να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό μέσω δημοψηφίσματος. «Είναι καλύτερα να μην γίνει δημοψήφισμα παρά να γίνει ένα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ψηφίσουν λόγω ανασφάλειας», δήλωσε, εξηγώντας ότι οι 60 ημέρες είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα για προετοιμασία και διεξαγωγή ψηφοφορίας υπό ασφαλείς συνθήκες. Σημείωσε ότι σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί δίκαιη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, η ρωσική πλευρά αναγνωρίζει την ανάγκη κατάπαυσης πυρός για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, αλλά επιθυμεί μικρότερο χρονικό πλαίσιο. Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Μόσχα είναι έτοιμη να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, ενώ τόνισε ότι βασίζεται πλέον μόνο στις δηλώσεις ηγετών και όχι σε πληροφορίες υπηρεσιών.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ θεωρείται κρίσιμη για την οριστικοποίηση του πλαισίου, με πιθανή συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών διαδικτυακά.

