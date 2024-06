Ζελένσκι: Η Ευρώπη δεν είναι πλέον ήπειρος ειρήνης

«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενώπιον των Γάλλων βουλευτών χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «κοινό εχθρό» τόσο της χώρας του όσο και της Ευρώπης.

«Ζούμε σε μία εποχή που η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «επανέφερε τον ναζισμό και πάλι στην Ευρώπη».

🇫🇷🇺🇦 #Ukraine’s President Volodymyr #Zelensky on Friday is addressing the French parliament.

Follow #live here ⤵️ https://t.co/tnVVRkOIHP

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 7, 2024