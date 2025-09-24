Ζελένσκι: «Η Κίνα δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ μπορεί να της αλλάξει γνώμη»

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Κίνα και η Ινδία εμπλέκονται εμμέσως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα ενισχύοντας την οικονομία της και επιτρέποντάς της να συνεχίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.

24 Σεπ. 2025 10:40
Pelop News

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι – αφού συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη –  εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η στάση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με τον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο διότι (…) δεν νιώθουμε ότι η Κίνα θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News, αφού συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ να επιβάλουν δασμούς ύψους 100% στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο. Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζήτησε να επιβληθούν αντίστοιχοι δασμοί στην Ινδία.

Παρά τις ανησυχίες για τη στάση του Νέου Δελχί και του Πεκίνου, ο Ζελένσκι χθες εκτίμησε ότι η Ινδία είναι «σε μεγάλο βαθμό» με την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν στενότερες και πιο ισχυρές σχέσεις με την Ινδία.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην απομακρύνουμε τους Ινδούς και θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι του ρωσικού ενεργειακού τομέα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Με την Κίνα είναι πιο δύσκολο διότι (…) προς το παρόν δεν είναι προς το συμφέρον τους να μην υποστηρίζουν τη Ρωσία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε ότι το Πεκίνο συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Κίνα «δεν έχει εκμεταλλευθεί την κατάσταση για να ωφεληθεί».
