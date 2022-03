Ζελένσκι και Τζόνσον συζήτησαν για σκληρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αμυντική συνεργασία

Για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας και για ακόμη σκληρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας συζήτησαν σε νέα επαφή τους ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζελένσκι, η συζήτηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό επεκτάθηκε και στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς η ρωσική εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πόλεις πέφτουν στα χέρια του εχθρικού στρατού η μία μετά την άλλη.

I’m in constant contact with @BorisJohnson. Talked about critical humanitarian situation in the blocked cities, shared information about the peace talks. Discussed strengthening sanctions against Russia and defense cooperation between Ukraine and Great Britain.

