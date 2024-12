Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η εξάρτηση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο από τη Μόσχα και η απροθυμία του να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί «μεγάλο ζήτημα ασφάλειας» για την Ευρώπη.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Φίτσο δε θέλει να συμμετάσχει «στο κοινό ευρωπαϊκό έργο για την ενεργειακή ανεξαρτησία ή να αναζητήσει την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου» αλλά θέλει να βοηθήσει τη Ρωσία.

Είπε ότι αυτό «υπονοεί ότι θέλει να βοηθήσει τον Πούτιν να κερδίσει χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και να αποδυναμώσει την Ευρώπη». «Χάνουμε ανθρώπους ως αποτέλεσμα του πολέμου που ξεκίνησε ο Πούτιν και πιστεύουμε ότι μια τέτοια βοήθεια προς τον Πούτιν είναι ανήθικη» δήλωσε ο Ζελένσκι.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public’s reaction.

