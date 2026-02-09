Ζελένσκι: Ο Πούτιν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με πακέτο ύψους 12 τρις. δολαρίων

Για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις Ρωσίας – ΗΠΑ μιλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να δελεάσει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ με ένα τεράστιο πακέτο οικονομικής συνεργασίας ύψους 12 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες επικαλέστηκε ο Ζελένσκι, η πρόταση υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ρωσίας και παρουσιάζεται ως σχέδιο στρατηγικής οικονομικής σύμπραξης Μόσχας–Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Το «πακέτο Ντμιτρίεφ»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η πρόταση είναι γνωστή ως «πακέτο Ντμιτρίεφ», από το όνομα του Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και βασικού διαπραγματευτή του Κρεμλίνου. Όπως υποστήριξε o Ουκρανός πρόεδρος, ο Ντμιτρίεφ φέρεται να παρουσίασε το σχέδιο κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

«Πρόκειται, απ’ ό,τι φαίνεται, για ένα πακέτο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία του με Ουκρανούς δημοσιογράφους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπογραφούν διμερείς συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Απειλές Λαβρόφ σε Ευρώπη: Αν προκληθεί θα αντιδράσει με πλήρη στρατιωτική ισχύ

Φόβοι Ζελένσκι για συμφωνίες εις βάρος της Ουκρανίας

Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουκρανίας. «Καθιστούμε σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία –ούτε καν δυνητική– που αφορά τη χώρα μας, εάν αυτή συναφθεί χωρίς εμάς», τόνισε.

Οι δηλώσεις του φαίνεται να συνδέονται με δημοσίευμα της Wall Street Journal από τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών επιχειρηματιών και Ρώσων ολιγαρχών, με αντικείμενο πιθανές συμμετοχές σε μεταλλευτικές και ενεργειακές εταιρείες.

Ο Ζελένσκι ζητά αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ έχει συνεργαστεί με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον γαμπρό του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 28 σημείων. Το σχέδιο αυτό φέρεται να προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, επιμένει στην ανάγκη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι μόνο η αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

