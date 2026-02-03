Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση

Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας τη χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C. Μόνο σε αυτή την επίθεση, υπήρχαν 32 βαλλιστικοί πύραυλοι, 11 πύραυλοι άλλων τύπων που πλησίασαν τους στόχους τους κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, 28 πύραυλοι κρουζ και 450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη – τα περισσότερα από αυτά “Shahed”. Ένας σημαντικός αριθμός αναχαιτίστηκε, αλλά όχι όλα» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Following today’s Russian strike, I held a coordination call to discuss the situation in the regions, particularly the energy sector. It was a deliberate attack against energy infrastructure, involving a record number of ballistic missiles. In fact, the Russian army exploited… pic.twitter.com/s1uXUJUutm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026



Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.

