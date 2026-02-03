Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση

«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Ζελένσκι
03 Φεβ. 2026 15:32
Pelop News

Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας τη χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C. Μόνο σε αυτή την επίθεση, υπήρχαν 32 βαλλιστικοί πύραυλοι, 11 πύραυλοι άλλων τύπων που πλησίασαν τους στόχους τους κατά μήκος μιας βαλλιστικής τροχιάς, 28 πύραυλοι κρουζ και 450 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη – τα περισσότερα από αυτά “Shahed”. Ένας σημαντικός αριθμός αναχαιτίστηκε, αλλά όχι όλα» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος.


Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ