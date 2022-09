Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι τρομοκράτες» χτυπούν μη στρατιωτικές υποδομές – Σημειώνονται  πολλές διακοπές ρεύματος

Σε δήλωσή του σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τις διακοπές της ηλεκτροδότησης που πλήττουν μεγάλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας και κατηγόρησε την Μόσχα ότι έπληξε σκοπίμως μη στρατιωτικές υποδομές.

«Πλήρης διακοπή ρεύματος στις περιοχές του Χάρκιβ και του Ντονέτσκ, μερική διακοπή στις περιοχές της Ζαπορίζια, του Ντνιπροπετρόφσκ και του Σούμι», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τους «ρώσους τρομοκράτες».

«Καμία στρατιωτική εγκατάσταση δεν επλήγη. Ο στόχος είναι να στερηθούν οι άνθρωποι το φως και την θέρμανση».

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState

