Ζελένσκι: «Σχεδόν 125.000 πολίτες έχουν απομακρυνθεί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων»

Σχεδόν 125.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις εμπόλεμες ζώνες στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα βίντεο σήμερα.

«Σήμερα βασική αποστολή είναι η Μαριούπολη», είπε, προσθέτοντας πως ένα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την υπό πολιορκία πόλη, όπου περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Zelensky: “We were able to evacuate nearly 125,000 people using humanitarian corridors.”

“The main task now is Mariupol. Our diplomatic effort is focused on aid to reach the city.”#Russia #Kyiv #Kharkiv #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussianWar #Vasylkiv pic.twitter.com/sdeECZPqld

— Sujit Gupta (@sujitnewslive) March 13, 2022