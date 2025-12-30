Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία.

30 Δεκ. 2025 19:34
Pelop News

Το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Την ίδια ώρα, ο Ρουστέμ Ούμεροφ ενημέρωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» για τη διεξαγωγή συνάντησης στο άμεσο μέλλον. Όπως ανέφερε, αυτή προγραμματίζεται για τις 3 Ιανουαρίου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία.

