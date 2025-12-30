Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
Το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.
Την ίδια ώρα, ο Ρουστέμ Ούμεροφ ενημέρωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των χωρών του «Συνασπισμού των Προθύμων» για τη διεξαγωγή συνάντησης στο άμεσο μέλλον. Όπως ανέφερε, αυτή προγραμματίζεται για τις 3 Ιανουαρίου στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες και έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία.
