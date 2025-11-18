Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ετοιμάζεται για νέα διπλωματική αποστολή, επιδιώκοντας να δώσει ξανά ώθηση στις προσπάθειες ειρήνευσης σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Τουρκία, στο πλαίσιο μίας νέας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η ανακοίνωση ήρθε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ισπανία, όπου είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να παραβρεθεί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Στόχος: η αναβίωση της ανταλλαγής αιχμαλώτων

Η Τουρκία είχε φιλοξενήσει νωρίτερα φέτος χαμηλού επιπέδου επαφές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χωρίς απτό αποτέλεσμα πέρα από την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ο Ζελένσκι δηλώνει πως θέλει να «αποκαταστήσει» τη διαδικασία και να επιστρέψουν στην πατρίδα περισσότεροι από 1.200 Ουκρανοί κρατούμενοι, την ώρα που εκτιμάται πως πάνω από 2.500 παραμένουν σε ρωσική αιχμαλωσία.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά την επίσκεψη του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στην Κωνσταντινούπολη, στις 11 Νοεμβρίου, όπου συμφωνήθηκε να «ενεργοποιηθούν οι διευθετήσεις της Κωνσταντινούπολης» για την απελευθέρωση των κρατουμένων.

Απών ο ρωσικός παράγοντας

Από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως «δεν θα υπάρχει Ρώσος εκπρόσωπος στην Τουρκία», ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία «παραμένει έτοιμη για διαπραγματεύσεις». Παρ’ όλα αυτά, οι ρωσικές θέσεις παραμένουν αμετακίνητες, ενώ η Ουάσιγκτον εκτιμά πως οι συνθήκες για ουσιαστικό διάλογο δεν έχουν ακόμη ωριμάσει.

Συνεχής διπλωματικός μαραθώνιος

«Προετοιμαζόμαστε να δώσουμε νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πως «το τέλος του πολέμου είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Ουκρανίας».

Η επίσκεψη στην Τουρκία ακολουθεί έναν ευρύτερο διπλωματικό μαραθώνιο του Ουκρανού προέδρου, που αναζητά στήριξη σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «ακαμψία» του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ η προγραμματισμένη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε, εντείνοντας το αδιέξοδο στη διεθνή σκηνή.

