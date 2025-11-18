Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα

Μετά από μήνες στασιμότητας, ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί διπλωματική αντεπίθεση με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη – στόχος η απελευθέρωση αιχμαλώτων και η αναβίωση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Ζελένσκι
18 Νοέ. 2025 13:38
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ετοιμάζεται για νέα διπλωματική αποστολή, επιδιώκοντας να δώσει ξανά ώθηση στις προσπάθειες ειρήνευσης σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Τουρκία, στο πλαίσιο μίας νέας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι διεθνείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η ανακοίνωση ήρθε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ισπανία, όπου είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να παραβρεθεί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Στόχος: η αναβίωση της ανταλλαγής αιχμαλώτων

Η Τουρκία είχε φιλοξενήσει νωρίτερα φέτος χαμηλού επιπέδου επαφές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χωρίς απτό αποτέλεσμα πέρα από την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ο Ζελένσκι δηλώνει πως θέλει να «αποκαταστήσει» τη διαδικασία και να επιστρέψουν στην πατρίδα περισσότεροι από 1.200 Ουκρανοί κρατούμενοι, την ώρα που εκτιμάται πως πάνω από 2.500 παραμένουν σε ρωσική αιχμαλωσία.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά την επίσκεψη του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στην Κωνσταντινούπολη, στις 11 Νοεμβρίου, όπου συμφωνήθηκε να «ενεργοποιηθούν οι διευθετήσεις της Κωνσταντινούπολης» για την απελευθέρωση των κρατουμένων.

Απών ο ρωσικός παράγοντας

Από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως «δεν θα υπάρχει Ρώσος εκπρόσωπος στην Τουρκία», ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία «παραμένει έτοιμη για διαπραγματεύσεις». Παρ’ όλα αυτά, οι ρωσικές θέσεις παραμένουν αμετακίνητες, ενώ η Ουάσιγκτον εκτιμά πως οι συνθήκες για ουσιαστικό διάλογο δεν έχουν ακόμη ωριμάσει.

Συνεχής διπλωματικός μαραθώνιος

«Προετοιμαζόμαστε να δώσουμε νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πως «το τέλος του πολέμου είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Ουκρανίας».

Η επίσκεψη στην Τουρκία ακολουθεί έναν ευρύτερο διπλωματικό μαραθώνιο του Ουκρανού προέδρου, που αναζητά στήριξη σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «ακαμψία» του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ η προγραμματισμένη συνάντησή τους στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε, εντείνοντας το αδιέξοδο στη διεθνή σκηνή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Κακοποιούσε σεξουαλικά 12χρονη στο δωμάτιο της ίδιας του της κόρης – Καταδικάστηκε 51χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:13 Νοέμβριος στο Αζερμπαϊτζάν: Ένας Μήνας Αναστοχασμού, Κυριαρχίας και Βήματος προς την Ειρήνη.
14:11 Με 205 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Χωρίς δίπλωμα και κράνος ο 30χρονος “πειρατής” των δρόμων
14:07 Καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου – 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή και περιοριστικά μέτρα
13:48 Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»
13:42 Παιδί 5 ετών καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Το ΒΙΝΤΕΟ που προκαλεί οργή
13:38 Ζελένσκι στην Τουρκία: νέα προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα
13:21 Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για σχολάζουσες κληρονομίες και κοινωφελείς περιουσίες
13:16 Η «Παναγία των Παρισίων» ζωντανεύει στην Πάτρα: Μια έκθεση για την εντυπωσιακή περιπέτεια της αποκατάστασης
13:12 Νέος Κόσμος: «Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» – Τι περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας για τον ξυλοδαρμό πριν τον θάνατο του 58χρονου
13:03 Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής
13:00 Λάσπη, χαλίκια και αγανάκτηση στα Καμίνια: Προβλήματα από τα έργα της Πατρών–Πύργου – Αυτοψία της «Π»
12:56 Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού
12:55 Εντυπωσιάζει ο Αίολος Αγυιάς – Σκέντζος: «Καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι»
12:50 Ταϊλάνδη: Νεογέννητο βρέθηκε σε δεξαμενή τουαλέτας ! ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Βορίζια: Ο πατέρας των τεσσάρων γιων στον ανακριτή – Κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή
12:46 Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»
12:44 Αργεντινή: Σύννεφο σκόνης σκέπασε την Βιγιέγκας ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Πένθος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη – «Έσβησε» η Μανουέλα, σύντροφος ζωής του Νίκου Βαρδινογιάννη
12:37 Τρεις ομάδες το απόλυτο στη Β΄ Εθνική Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ