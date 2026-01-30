Ζελέσνκσι προς τον Πούτιν: «Τον προκαλώ να έρθει στην Μόσχα, αν τολμά»

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές εάν η Ρωσία συμφωνήσει να τηρήσει την πρόταση των ΗΠΑ για εβδομαδιαία κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Εάν η Ρωσία δεν χτυπήσει τις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα χτυπήσουμε τις δικές τους”, δήλωσε ο Ζελένσκι. “Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και είμαστε έτοιμοι για μέτρα αποκλιμάκωσης”, επεσήμανε.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε, επίσης, ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν και τον Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, απορρίπτοντας πρόταση του βοηθού εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, να μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν.

“Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο, ας έρθει”, είπε ο Ζελένσκι. “Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμάει, φυσικά”, ανέφερε.

Ακόμη, δήλωσε ότι η ημερομηνία ή η τοποθεσία του επόμενου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου, θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

“Είναι πολύ σημαντικό για εμάς όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε να είναι παρόντες στη συνάντηση”, σημείωσε.

“Ωστόσο, η ημερομηνία ή η τοποθεσία μπορεί να αλλάξουν – επειδή, κατά την άποψή μας, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανότατα θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα”, δήλωσε.

Η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, σημείωσε ακόμη ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η εξασφάλιση της “ταχείας” ένταξης στο μπλοκ είναι ένα σημαντικό μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

“Τεχνικά, θα είμαστε έτοιμοι το 2027”, δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα κύρια βήματα που απαιτούνται για την ένταξη.

“Θα ήθελα η Ουκρανία να λάβει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα”, είπε.

