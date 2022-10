Ζιζέλ: Απειλούσε με διαζύγιο τον Τομ Μπρέιντι εδώ και δέκα χρόνια

To διαζύγιο του Τομ Μπρέιντι και της Ζιζέλ αποτελεί το πιο πολυσυζυτημένο θέμα στον χώρο της showbiz τα τελευταία 24ωρα.

Καθημερινά, νέες λεπτομέρειες διαρρέουν στον Τύπο και δίνουν μια γεύση στο κοινό από τα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού τους.

Ο χωρισμός ήταν απόφαση του μοντέλου, με τις πρώτες φήμες να υποστηρίζουν πως ο λόγος ήταν η επιστροφή του Μπρέιντι στα γήπεδα. Ωστόσο, πρόσωπο από το στενό τους περιβάλλον «έλυσε» το μυστήριο, αποκαλύπτοντας πως η πραγματική αιτία ήταν η κακή ερωτική τους ζωή.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ΤΜΖ, η Ζιζέλ απειλεί με διαζύγιο τον παίκτη του NFL τα τελευταία 10 χρόνια.

Gisele Bündchen left Tom Brady recently, declaring their marriage was over — but this was NOT the first time. https://t.co/yMByRcWFEI

— TMZ (@TMZ) October 7, 2022