Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστοι οι θάνατοι μητέρας και κόρης – Ποινική δίωξη στον 54χρονο

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση που συγκλονίζει τον Ζωγράφο, όπου ένας 54χρονος έκρυψε τις σορούς της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδερφής του σε δωμάτιο διαμερίσματος, σφραγίζοντας την πόρτα με στόκο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 δεν κατάφερε να προσδιορίσει τα αίτια του θανάτου τους. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είχαν πεθάνει περίπου δύο μήνες πριν τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις ή σαφή παθολογικά στοιχεία, ενώ λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να μην δώσουν ξεκάθαρα αποτελέσματα λόγω της κατάστασης των σορών.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και ένα κουζινομάχαιρο. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου. Γείτονες που μίλησαν στο newsit.gr περιγράφουν τον άνδρα ως αμίλητο, με ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, όταν συγγενείς των θυμάτων, ανησυχώντας λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας, ειδοποίησαν την αστυνομία. Αρχικά, ο 54χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες απουσίαζαν και οδηγώντας τους σε άλλο διαμέρισμα. Με εισαγγελική εντολή, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα.

Συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων δήλωσε στο newsit.gr ότι είχε υποψιαστεί ότι κάτι κακό είχε συμβεί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δύο γυναίκες ήταν ήδη νεκρές πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου της μητέρας και της κόρης, που έχουν συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

