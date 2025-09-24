Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Εκταφή τώρα, η Δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισκέφθηκε ξανά τον Πάνο Ρούτσι μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απαιτώντας άμεση εκταφή του παιδιού του για διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων και κατηγορώντας κυβέρνηση και δικαστικές αρχές για συγκάλυψη και παρεμβάσεις.

24 Σεπ. 2025 13:52
Pelop News

Με σταθερό τόνο και έντονη κριτική προς την κυβέρνηση και τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε χθες το βράδυ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος διανύει ημέρες απεργίας πείνας διεκδικώντας την εκταφή του γιου του για περαιτέρω έρευνες.

«Ένας πατέρας συμπληρώνει εννιά μέρες απεργίας πείνας ζητώντας το αυτονόητο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, περιγράφοντας το αίτημα ως «το πιο ιερό, το πιο επώδυνο»: να του επιτραπεί να προβεί στις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα αίτια του θανάτου του παιδιού του. Επανέλαβε πως ο Πάνος δίνει «την ύπαρξή του» προκειμένου η Δικαιοσύνη να κάνει αυτό που της αναλογεί και η κυβέρνηση να σταματήσει τυχόν παρεμβάσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τα πρόσφατα δελτία Τύπου που, όπως είπε, εκδόθηκαν από λειτουργούς που έχουν πρόσφατα προαχθεί με κυβερνητική ευθύνη — σημείωσε ονόματα και κατηγόρησε τα κείμενα ως «ντροπιαστικά κυβερνητικά ανακοινωθέντα», που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δεν εκπροσωπούν τη Δικαιοσύνη.

«Η Δικαιοσύνη δεν ανήκει στην Κυβέρνηση και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένο δικαστή ή εισαγγελέα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Δικαιοσύνη είναι υπέρτατο αγαθό που ασκείται στο όνομα του ελληνικού λαού. Κάλεσε σε σεβασμό στο αίσθημα δικαίου της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες απαιτούν εκταφή, τοξικολογικές και ειδικές εξετάσεις και πλήρη διερεύνηση μέχρι την αποκάλυψη κάθε στοιχείου για τα αίτια των θανάτων στα Τέμπη.

Κατέληξε δηλώνοντας αλληλεγγύη: «Είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι… και θα είμαι μέχρι τέλους στο πλευρό των οικογενειών που ζητούν δικαιοσύνη». Κάλεσε τους υπεύθυνους να σταματήσουν «να κρύβονται πίσω από ψευδεπίγραφα δελτία τύπου» και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε «η αλήθεια να λάμψει».
