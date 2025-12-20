Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί – Οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από διάλογο»

Σαφές μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων έχει ήδη αντιμετωπιστεί ή βρίσκεται σε πορεία επίλυσης και καλώντας σε αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τσιάρας: «Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ικανοποιηθεί - Οι λύσεις έρχονται μόνο μέσα από διάλογο»
20 Δεκ. 2025 12:49
Pelop News

Σε δηλώσεις για τα αιτήματα των αγροτών προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι το 74% των διεκδικήσεων έχει ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι τα μπλόκα και η ένταση δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για ουσιαστικές λύσεις. «Ο διάλογος είναι στάση ευθύνης και ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο και αγροτικό ρεύμα στο επίκεντρο

Μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο υπουργός αναφέρθηκε στα δύο βασικά ζητήματα κόστους παραγωγής: το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.

Όπως είπε, από το 2024 έχει καθοριστεί σταθερή τιμή 9,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, ενώ εξετάζεται και περαιτέρω μείωση, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρευστότητας που προκαλεί η καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιστροφές μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», τόνισε.

«Γνωρίζουμε τις δυσκολίες – Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο»

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις, τόσο από την κλιματική κρίση όσο και από τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα των δυσκολιών και είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό εργαλείο για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Επανέλαβε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ ακόμη τέσσερα βρίσκονται στο στάδιο της συζήτησης, με τα υπόλοιπα να εξετάζονται στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων.

ΕΛΓΑ: Ρεκόρ αποζημιώσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσιάρας στον ΕΛΓΑ, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού καταβλήθηκαν 122 εκατ. ευρώ αποζημιώσεων μέσα σε έναν χρόνο. Όπως σημείωσε, το συνολικό ύψος αποζημιώσεων για ζημιές της τελευταίας πενταετίας προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, με πλήρη κάλυψη της ασφαλισμένης παραγωγής και χωρίς αύξηση ασφαλίστρων.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα διάρκειας 12-15 ωρών στην παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ωστόσο υπογράμμισε ότι συνολικά ο ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό.

