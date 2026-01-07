Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις

Συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

«Βασική μεταρρύθμιση η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» – Ίδια κονδύλια από την ΕΕ με πέρσι, καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές – Αγρότες παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Διευκρινίσεις για τα αιτήματα των αγροτών και τα περιθώρια ικανοποίησής τους έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από αγροτοσυνδικαλιστές, 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ 7 είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Υπάρχουν όρια από το δημοσιονομικό πλαίσιο και την ΕΕ»

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν, καθώς ξεπερνούν τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού ή έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική αναφορά έκανε στην κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς πρόκειται για υποχρέωση όλων των χωρών-μελών της ΕΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Μεταρρύθμιση με θετική αποδοχή από την Κομισιόν»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την βασική μεταρρύθμιση, λόγω της αυξημένης αξιοπιστίας της Ανεξάρτητης Αρχής. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη κίνηση έχει θετική αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στις πληρωμές.

Ίδια κονδύλια από την ΕΕ – Καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για άμεσες ενισχύσεις σε σχέση με πέρσι. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι υπήρξε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σύγκριση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική επιστολή προς την Κομισιόν. Τα επιπλέον ποσά για το 2025, όπως εξήγησε, προέρχονται από τον ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα στήριξης.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι ανακοινώσεις

Την ίδια ώρα, αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας παρακολουθούσαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, αναμένοντας διευκρινίσεις και εξειδίκευση των μέτρων. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι μέρος των αιτημάτων έχει ήδη καλυφθεί, ωστόσο οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους παραγωγούς να ζητούν περαιτέρω παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη του εισοδήματός τους.

Χατζηδάκης: «Η ΝΔ ανέλαβε τις ευθύνες της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Μητσοτάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή στήριξη – Μέτρα για ζωικό κεφάλαιο, ρεύμα, πετρέλαιο και μπλόκα

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται το αγροτικό ζήτημα, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει δέσμη μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, εν μέσω κινητοποιήσεων και πιέσεων από τα μπλόκα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή διάσταση της χρηματοδότησης, με σημαντικούς πόρους να κατευθύνονται προς την ελληνική αγροτική οικονομία.

Χατζηδάκης: «Αναλάβαμε τις ευθύνες μας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι το αγροτικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τονίζοντας πως η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως σημείωσε, οι πληρωμές προς τους αγρότες για το 2025 ανέρχονται συνολικά στα 3,82 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο.

Μητσοτάκης: 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον αγροτικό τομέα

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι 45 δισ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των αγροτών. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των Ελλήνων παραγωγών και τον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Επιδότηση 160 εκατ. ευρώ για ζωικό κεφάλαιο – Αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και επιπλέον επιδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ασφαλισμένες ζημιές. Παράλληλα, η παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέεται με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή για την ιχνηλάτηση πιθανών παράνομων ελληνοποιήσεων, οι οποίες θεωρούνται σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κτηνοτροφία.

Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ μέσω ψηφιακής εφαρμογής

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που θα λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση κάθε αγρότη τα προηγούμενα χρόνια. Μέσω αυτής, το πετρέλαιο θα διατίθεται στην αντλία με αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ έως πρόσφατα εξεταζόταν και η αναθεώρηση των επιδοτούμενων ανά καλλιέργεια λίτρων, που ισχύουν από το 2015.

Αγροτικό ρεύμα έως 8,2 λεπτά/kWh και επιστροφή στο «ΓΑΙΑ»

Κεντρικό σημείο του πακέτου αποτελεί η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, με πρόβλεψη για ακόμη χαμηλότερη τιμή, έως 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, για περίοδο δύο ετών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» για αγρότες που το είχαν απωλέσει.

Μέτρα με στόχο την αποκλιμάκωση των μπλόκων

Το πακέτο των κυβερνητικών μέτρων χαρακτηρίζεται ως ουσιαστικό, με κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν ότι για πρώτη φορά φαίνεται να κερδίζει την προσοχή των μπλόκων, τα οποία αναμένουν την εξειδίκευση των παρεμβάσεων. Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα.

