ΖΩΝΤΑΝΑ στη Βουλή η κατάθεση Τσιάρα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στη Βουλή, στο πλαίσιο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για να εξετάσει τις καταγγελίες και τις καταβολές ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα.

Αυτή την ώρα, ενώπιον της Επιτροπής καταθέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και τα ζητήματα διαφάνειας που έχουν τεθεί.

Οι εργασίες της Εξεταστικής αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με νέες καταθέσεις πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή στοιχείων για την υπόθεση.

