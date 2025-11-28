ΖΩΝΤΑΝΑ Στον παλμό της νέας γενιάς: Μητσοτάκης και Μέτσολα ανοίγουν διάλογο στην Εθνική Πινακοθήκη

Στην Εθνική Πινακοθήκη βρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, συμμετέχοντας σε έναν ζωντανό διάλογο με νέους ανθρώπους, με επίκεντρο την Ευρώπη που διαμορφώνεται, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τη νέα γενιά. Στη συζήτηση παρευρίσκεται και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Πρόκειται για μια συζήτηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα της επίσκεψης της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα, να τοποθετηθούν και να συζητήσουν με τους δύο θεσμικούς παράγοντες πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να σταθεί πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών της.

Στη συζήτηση συμμετέχει και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δίνοντας το στίγμα των πολιτικών που αφορούν την οικογένεια, την κοινωνική προστασία και τις νέες γενιές.

