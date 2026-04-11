ΖΩΝΤΑΝΑ Το σπάσιμο των Μπότηδων στην Κέρκυρα – Το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης

Το σπάσιμο των Μπότηδων στην Κέρκυρα – Το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης

Η Κέρκυρα μπαίνει στο κλίμα της Πρώτης Ανάστασης με το εντυπωσιακό έθιμο των Μπότηδων, ένα από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα της χώρας. Στις 11 το πρωί, η Σπιανάδα γεμίζει ήχο, κόσμο και προσμονή, καθώς τα πήλινα κανάτια πέφτουν από τα στολισμένα μπαλκόνια.

11 Απρ. 2026 10:46
Pelop News

Η Κέρκυρα ζει και φέτος μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού Πάσχα, καθώς το σπάσιμο των Μπότηδων δίνει το σύνθημα της Πρώτης Ανάστασης στο ιστορικό κέντρο του νησιού, αμέσως μετά τη λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ακριβώς στις 11 το πρωί, η Κέρκυρα μπαίνει στο κλίμα της Πρώτης Ανάστασης με τον δικό της, μοναδικό τρόπο. Από τα μπαλκόνια των σπιτιών, που ήταν ήδη στολισμένα γιορτινά, οι κάτοικοι ετοιμάστηκαν να πετάξουν τους μπότηδες, τα μεγάλα πήλινα κανάτια με το στενό στόμιο και τα δύο χερούλια, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν του εθίμου.

Οι μπότηδες, δεμένοι με κόκκινες κορδέλες, χρώμα βαθιά συνδεδεμένο με την κερκυραϊκή ταυτότητα, πέφτουν με ορμή στους δρόμους και στις πλατείες, σπάζοντας μέσα σε αποθέωση, θόρυβο και χειροκροτήματα. Είναι η στιγμή που το νησί μοιάζει να τινάζει από πάνω του το πένθος των προηγούμενων ημερών και να περνά με ορμή στο αναστάσιμο φως.

Το έθιμο που κάνει την Κέρκυρα να ξεχωρίζει

Το σπάσιμο των μπότηδων δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους επισκέπτες. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά βιωμένα έθιμα της Κέρκυρας, άρρηκτα δεμένο με τη λειτουργική κορύφωση του Μεγάλου Σαββάτου και με την ιδιαίτερη πασχαλινή ταυτότητα του νησιού.

Η στιγμή συνδέεται με τον ύμνο «Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην», όταν οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και όλη η πόλη μπαίνει σε έναν άλλο ρυθμό. Το σκηνικό είναι σχεδόν εκρηκτικό: ήχος από καμπάνες, φωνές από τα μπαλκόνια, χιλιάδες κόσμου στους δρόμους και οι πήλινοι μπότηδες να σπάνε με πάταγο, σε μια εικόνα που κάθε χρόνο κάνει τον γύρο της Ελλάδας.

Ένα Πάσχα με ήχο, εικόνα και παλμό

Το κερκυραϊκό Πάσχα έτσι κι αλλιώς ξεχωρίζει για τη θεατρικότητα, την ένταση και το τελετουργικό του βάθος. Όμως οι μπότηδες είναι ίσως η στιγμή που τα συμπυκνώνει όλα. Δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι ο παλμός, η προσμονή, η συμμετοχή του κόσμου, η αίσθηση ότι ολόκληρη η πόλη γίνεται ένα σώμα που περιμένει να ξεσπάσει.

Γι’ αυτό και κάθε χρόνο το έθιμο δεν λειτουργεί απλώς ως αναπαράσταση μιας παράδοσης, αλλά ως ζωντανό κομμάτι της κερκυραϊκής εμπειρίας. Οι ντόπιοι το ζουν σαν κομμάτι της ταυτότητάς τους και οι επισκέπτες σαν μια από εκείνες τις εικόνες που δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Ιράν: Σοβαρά τραυματισμένος αλλά παρών στις αποφάσεις ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
11:15 Άγιο Φως: Στις 13:00 η τελετή στα Ιεροσόλυμα, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πότε φτάνει στην Ελλάδα
11:12 Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε γιορτάζει φέτος και γιατί δεν μεταφέρεται η εορτή
11:10 Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρή 59χρονη μετά την εκτροπή και ανατροπή ΙΧ
11:00 Αλέκος Λουμπαρδέας: Είχε την Παναχαϊκή στο αίμα του
10:53 Τήρησαν και φέτος το έθιμο οι Παλαίμαχοι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
10:48 Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα από 14 έως 17 Απριλίου
10:46 ΖΩΝΤΑΝΑ Το σπάσιμο των Μπότηδων στην Κέρκυρα – Το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης
10:36 Ο Ντάνιελ Κρεγκ στον Επιτάφιο της Γλυφάδας – Παρακολούθησε την περιφορά με την οικογένειά του BINTEO
10:24 O Μακρόν στην Αθήνα στις 24-25 Απριλίου για τη νέα ελληνογαλλική συμφωνία
10:12 Το τραπέζι της Ανάστασης: Η ιεροτελεστία της μεγάλης νύχτας
10:00 Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος: «Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χορέψει μόνος του»
9:48 Τράπεζα της Ελλάδος: Βλέπει αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου έως τη βαθμίδα Α
9:46 Από την Κέρκυρα ως τη Νάξο, η Πρώτη Ανάσταση σκόρπισε ρίγη σε όλη την Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ
9:36 Στον εισαγγελέα σήμερα η 26χρονη εγγονή πρώην υπουργού – Έγινε γνωστή μέσα από τον χώρο της μόδας και τηλεοπτικό ριάλιτι
9:34 Πάτρα: Ηχηρό μήνυμα ελπίδας με την Πρώτη Ανάσταση στον Άγιο Δημήτριο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
9:24 Κέρκυρα: Ο «τεχνητός σεισμός» στην Παναγία των Ξένων ξύπνησε το νησί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου BINTEO
9:12 Πάτρα: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοικτά σήμερα Μ. Σάββατο καταστήματα και σούπερ μάρκετ
9:00 Ελπίδα φωτισμού
8:55 Artemis II: Επέστρεψαν στη Γη μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη BINTEO
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ