ΖΩΝΤΑΝΑ Το σπάσιμο των Μπότηδων στην Κέρκυρα – Το εντυπωσιακό έθιμο της Πρώτης Ανάστασης

Η Κέρκυρα ζει και φέτος μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού Πάσχα, καθώς το σπάσιμο των Μπότηδων δίνει το σύνθημα της Πρώτης Ανάστασης στο ιστορικό κέντρο του νησιού, αμέσως μετά τη λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ακριβώς στις 11 το πρωί, η Κέρκυρα μπαίνει στο κλίμα της Πρώτης Ανάστασης με τον δικό της, μοναδικό τρόπο. Από τα μπαλκόνια των σπιτιών, που ήταν ήδη στολισμένα γιορτινά, οι κάτοικοι ετοιμάστηκαν να πετάξουν τους μπότηδες, τα μεγάλα πήλινα κανάτια με το στενό στόμιο και τα δύο χερούλια, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν του εθίμου.

Οι μπότηδες, δεμένοι με κόκκινες κορδέλες, χρώμα βαθιά συνδεδεμένο με την κερκυραϊκή ταυτότητα, πέφτουν με ορμή στους δρόμους και στις πλατείες, σπάζοντας μέσα σε αποθέωση, θόρυβο και χειροκροτήματα. Είναι η στιγμή που το νησί μοιάζει να τινάζει από πάνω του το πένθος των προηγούμενων ημερών και να περνά με ορμή στο αναστάσιμο φως.

Το έθιμο που κάνει την Κέρκυρα να ξεχωρίζει

Το σπάσιμο των μπότηδων δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους επισκέπτες. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά βιωμένα έθιμα της Κέρκυρας, άρρηκτα δεμένο με τη λειτουργική κορύφωση του Μεγάλου Σαββάτου και με την ιδιαίτερη πασχαλινή ταυτότητα του νησιού.

Η στιγμή συνδέεται με τον ύμνο «Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην», όταν οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και όλη η πόλη μπαίνει σε έναν άλλο ρυθμό. Το σκηνικό είναι σχεδόν εκρηκτικό: ήχος από καμπάνες, φωνές από τα μπαλκόνια, χιλιάδες κόσμου στους δρόμους και οι πήλινοι μπότηδες να σπάνε με πάταγο, σε μια εικόνα που κάθε χρόνο κάνει τον γύρο της Ελλάδας.

Ένα Πάσχα με ήχο, εικόνα και παλμό

Το κερκυραϊκό Πάσχα έτσι κι αλλιώς ξεχωρίζει για τη θεατρικότητα, την ένταση και το τελετουργικό του βάθος. Όμως οι μπότηδες είναι ίσως η στιγμή που τα συμπυκνώνει όλα. Δεν είναι μόνο η εικόνα. Είναι ο παλμός, η προσμονή, η συμμετοχή του κόσμου, η αίσθηση ότι ολόκληρη η πόλη γίνεται ένα σώμα που περιμένει να ξεσπάσει.

Γι’ αυτό και κάθε χρόνο το έθιμο δεν λειτουργεί απλώς ως αναπαράσταση μιας παράδοσης, αλλά ως ζωντανό κομμάτι της κερκυραϊκής εμπειρίας. Οι ντόπιοι το ζουν σαν κομμάτι της ταυτότητάς τους και οι επισκέπτες σαν μια από εκείνες τις εικόνες που δεν ξεχνιούνται εύκολα.

