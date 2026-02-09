Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία

Εδώ και ημέρες, περίπου 25.000 κάτοικοι της πόλης Νισέμι στη Σικελία ζουν κυριολεκτικά στο χείλος ενός γκρεμού βάθους 25 μέτρων. Η πόλη δοκιμάζεται από μια εκτεταμένη κατολίσθηση που απειλεί να καταπιεί ολόκληρες γειτονιές, ιστορικά μνημεία και δεκάδες κατοικίες.

Η καταστροφή σημειώθηκε στις 25 Ιανουαρίου, όταν καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο κυκλώνας «Χάρι» οδήγησαν στην αποκόλληση ολόκληρης πλαγιάς μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων. Δρόμοι κατέρρευσαν, οχήματα παρασύρθηκαν και μεγάλα τμήματα του αστικού ιστού υποχώρησαν, βυθιζόμενα στο κενό.

Σικελία: Μετέωρα σπίτια και διαρκής κίνδυνος

Δεκάδες κατοικίες παραμένουν κυριολεκτικά «κρεμασμένες» στο χείλος της κατολίσθησης, ενώ η αστάθεια του εδάφους προκαλεί νέες καταρρεύσεις ώρα με την ώρα. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν απομακρύνει περισσότερους από 1.600 ανθρώπους, καθώς ο κίνδυνος επεκτείνεται ακόμη και στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, ανάμεσα στα κτίρια που απειλούνται είναι και εκκλησίες του 17ου αιώνα, οι οποίες μπορεί να υποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή. Η εικόνα από ψηλά, όπως αποτυπώνεται σε δραματικά πλάνα drone, δείχνει σπίτια να ακροβατούν κυριολεκτικά στο κενό.

Σικελία: «Μας είπαν να φύγουμε αμέσως – να πάρουμε μόνο τα απαραίτητα»

Η ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας αποτυπώνεται στις μαρτυρίες των κατοίκων. Η 70χρονη Σαλβατρίτσε Ντίσκα, η οποία διέμενε σε σπίτι που πλέον βρίσκεται στην «κόκκινη ζώνη», περιγράφει πώς όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά.

«Κόπηκε το ρεύμα και λίγο αργότερα η αστυνομία χτύπησε την πόρτα. Μας είπαν να φύγουμε αμέσως, να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να πάρουμε μόνο λίγες κουβέρτες και τα φάρμακά μας», ανέφερε. «Για μία εβδομάδα δεν μπορούσαμε ούτε να πλυθούμε ούτε να αλλάξουμε ρούχα».

Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών, ενώ ηλικιωμένοι έχουν μεταφερθεί σε δομές φροντίδας. Άλλοι διαμένουν προσωρινά σε μικρά καταλύματα. Εκτός της κόκκινης ζώνης, η Πυροσβεστική έχει στήσει σκηνή, όπου οι κάτοικοι περιμένουν τη συνοδεία σωστικών συνεργείων για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περισώσουν αντικείμενα αξίας, οικογενειακές φωτογραφίες και έργα τέχνης.

Σικελία: «Τα χάσαμε όλα»

Με ειδική άδεια, δημοσιογράφοι συνόδευσαν πυροσβέστες σε αποστολή εντός της κόκκινης ζώνης. Ανάμεσα στα κτίρια που πρόκειται να εγκαταλειφθούν οριστικά βρίσκεται και μια πιτσαρία. Η 41χρονη ιδιοκτήτριά της, Μπενεντέτα Ραγκούζα, είχε στη διάθεσή της ελάχιστα λεπτά για να σώσει ό,τι μπορούσε.

«Αδειάζουμε το μαγαζί. Τελείωσε. Τα χάσαμε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η κατολίσθηση συνεχίζει να επεκτείνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, τριώροφο κτίριο κατοικιών αποκολλήθηκε πλήρως και κατέρρευσε στην απότομη πλαγιά, αφού για έξι ημέρες κρεμόταν επικίνδυνα στο χείλος του γκρεμού.

Νισέμι: Πόλη-φάντασμα μετά την καταστροφή

Στη Νισέμι έχει απλωθεί μια βαριά σιωπή. Οι δρόμοι έχουν αδειάσει, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και το αστικό τοπίο θυμίζει πόλη-φάντασμα μετά από φυσική καταστροφή μεγάλης κλίμακας.

Η περιοχή, ωστόσο, δεν είναι άγνωστη στις κατολισθήσεις. Το 1790, μεγάλη καθίζηση ανάγκασε τους κατοίκους της συνοικίας Σάντε Κρότσι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πάνω από δύο αιώνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1997, το έδαφος υποχώρησε ξανά, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις.

Παρά το ιστορικό αυτό, πολλές κατοικίες χτίστηκαν τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, δίπλα σε κτίρια του 17ου αιώνα. «Η οικογένειά μου έζησε σε αυτό το σπίτι για τρεις γενιές», δήλωσε η 61χρονη δασκάλα Σοφία Σάλβο. «Το ανακαινίσαμε για τα χρόνια της σύνταξης. Τώρα χάθηκε και αναρωτιέμαι γιατί οι Αρχές επέτρεψαν τη δόμηση σε περιοχή υψηλού κινδύνου».

Έρευνα της Δικαιοσύνης και ευθύνες δεκαετιών

Η εισαγγελία της Γέλα ξεκίνησε έρευνα για αμέλεια που οδήγησε σε καταστροφή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας Σαλβατόρε Βέλα, εξετάζεται εκτεταμένο υλικό, μεταξύ άλλων και εικόνες από την Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία, ενώ θα ακολουθήσουν καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με ειδικούς, η καταστροφή στη Νισέμι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών άναρχης οικιστικής ανάπτυξης σε μια χώρα με σοβαρή υδρογεωλογική ευαλωτότητα. Έκθεση της Istat αναφέρει ότι για κάθε 100 νέες κατοικίες στην Ιταλία, οι 15 δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες.

«Επί 70 χρόνια, μια σειρά κακών επιλογών πολλαπλασίασε τις ζημιές», σημειώνει ο καθηγητής οικολογίας και κλιματικής κρίσης του Πανεπιστημίου της Κατάνια, Κρίστιαν Μούλντερ. «Οι πόροι του Σχεδίου Μάρσαλ δαπανήθηκαν άσχημα, ενισχύοντας ένα επικίνδυνο μοντέλο αστικοποίησης που αγνόησε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους».

