Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν

Μετά την επιβεβαίωση της επανασύνδεσής της με τον Νίνο, η Ζόζεφιν μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση, ζητώντας συγγνώμη και προσπαθώντας να κατακτήσει ξανά τον σύντροφό της.

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η τραγουδίστρια εξήγησε: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και ήταν κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που άλλαξα. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία».

Η Ζόζεφιν αποκάλυψε ότι η επανασύνδεση ξεκίνησε το καλοκαίρι, μετά από μήνυμα που έστειλε η ίδια στον Νίνο. «Έχει περάσει πολύς καιρός από το πρώτο μήνυμα που του έστειλα. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025. Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου», τόνισε, αφήνοντας να αιωρείται η ερώτηση για το τι σκέφτεται εκείνος.

Όσο για τα ελαττώματά τους, η Ζόζεφιν ανέφερε: «Το ελάττωμά του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα. Το δικό μου είναι πως είμαι απότομη μερικές φορές. Παλιά ήμουν πολύ απότομη και μου το τόνισε, αλλά έχω βελτιωθεί περίπου στο 80%».

Η συνέντευξη έδωσε μια ειλικρινή εικόνα της σχέσης τους και της προσπάθειας που έκανε η Ζόζεφιν για να επαναφέρει την αγάπη στο πλευρό της.

