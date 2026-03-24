«100 χρόνια τρέλας»: Πρεμιέρα με θερμή ανταπόκριση για την παράσταση που ξαναφέρνει στη σκηνή τους «ωραίους τρελούς» της Πάτρας ΦΩΤΟ

Με μεγάλη προσέλευση και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «100 χρόνια τρέλας» στο θέατρο Μπάρρυ. Το έργο, βασισμένο στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας», φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα και ιστορίες της παλιάς Πάτρας που αρνήθηκαν να χαθούν στη λήθη.

24 Μαρ. 2026 13:30
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης 100 χρόνια τρέλας βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ε. Πολίτη «Οι ωραίοι τρελοί της Πάτρας». Αληθινές ιστορίες με άρωμα από την παλιά Πάτρα που διασώζονται από την λήθη , ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων, που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πόλη μας.

Οι θεατές απόλαυσαν την παράσταση στο θέατρο Μπάρρυ, την Παρασκευή  20 Μαρτίου 2026,  παρακολουθώντας την ζωή αυτών των ανθρώπων που έζησαν ανάμεσά μας, αλλά αντιμετωπίστηκαν κάποιες φορές χωρίς την προσοχή και τον απαιτούμενο σεβασμό.

Τo αφαιρετικό σκηνικό της Πηνελόπης Χατζή και  οι φωτισμοί του Γιάννη Αναστασόπουλου πλαισίωσαν την εύρυθμη διασκευή και   σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της μουσικής, χαρίζοντας μοναδικές θεατρικές εικόνες στους θεατές.

Οι ηθοποιοί  Διονύσης Βούλτσος, Βασίλης Κόκκαλης και  Κατερίνα Κολλυροπούλου υποστήριξαν  τους πολλαπλούς  ρόλους  τους με μοναδική επιδεξιότητα μεταφέροντας στο κοινό στιγμές συγκίνησης .

 Την πρεμιέρα παρακολούθησαν, οι αντιδήμαρχοι: Διονύσης Πλέσσας, Απόστολος Αγγελής,  Βίβιαν Σαμούρη , Αναστασία Τογιοπούλου, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρος Τουλγαρίδης , ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ  Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, η πρόεδρος  του Δ.Σ. Λυδία Καραθανασοπούλου, μέλη του Δ. Συμβουλίου του θεάτρου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, αλλά και φίλοι του θεάτρου, που με την παρουσία τους τίμησαν την παράσταση.

Η παράσταση 100 χρόνια τρέλας θα παίζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, & Κυριακή στις 20:00,  έως και  την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στο θέατρο Μπάρρυ-Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα.

Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ. Πάτρας και της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σπινθήρας

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων : https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-100-xronia-trelas/ και από το ταμείο του θεάτρου μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης .

