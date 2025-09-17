136 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης: Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Το Μουσείο Ακρόπολης, ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας, αναζητά να ενισχύσει το προσωπικό του με 136 νέους εργαζόμενους. Η προκήρυξη εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (41 θέσεις)

Αρμοδιότητες: διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων, εξυπηρέτηση επισκεπτών.

ΔΕ Φυλάκων (95 θέσεις)

Αρμοδιότητες: φύλαξη του μουσείου, προστασία επισκεπτών και ασφάλεια εκθεμάτων και χώρων.

Όρια ηλικίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί και όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Προσόντα ανά κατηγορία

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού : Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Βιβλιοθηκονομία, Πληροφορική ή συναφείς σπουδές. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής και καλή γνώση πληροφορικής.

: Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Βιβλιοθηκονομία, Πληροφορική ή συναφείς σπουδές. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής και καλή γνώση πληροφορικής. ΔΕ Φυλάκων: Απολυτήριο ή πτυχίο σχετικό με φύλαξη μουσείων/αρχαιολογικών χώρων ή υπηρεσίες ασφάλειας. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά). Δεκτό και απολυτήριο γενικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένη γλωσσομάθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος ΑΣΕΠ. Στόχος της προκήρυξης είναι η έγκαιρη στελέχωση του Μουσείου Ακρόπολης ενόψει της νέας περιόδου λειτουργίας.

