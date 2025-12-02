179 χλμ/ώρα στη Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 55χρονος που έτρεχε με 100 χλμ πάνω από το όριο

Με 100 χιλιόμετρα πάνω από το επιτρεπτό όριο συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ένας 55χρονος οδηγός μηχανής, όταν η Τροχαία τον κατέγραψε να τρέχει με 179 χλμ/ώρα στο ύψος του Ελληνικού.

Η επικίνδυνη πορεία του 55χρονου ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου το radar της Τροχαίας τον «έπιασε» να κινείται με 179 χλμ/ώρα σε σημείο με ανώτατο όριο τα 70 χλμ.

Αμέσως στελέχη των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) ξεκίνησαν καταδίωξη, ακινητοποιώντας τον οδηγό λίγο αργότερα και περνώντας του χειροπέδες.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

