Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου

Η 18η Απριλίου είναι μία από τις καθιερωμένες ημερομηνίες χωρίς εισιτήριο σε κρατικά μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, με το ημερολόγιο του 2026 να περιλαμβάνει και άλλες σταθερές δωρεάν ημέρες.

Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου
18 Απρ. 2026 17:42
Η 18η Απριλίου δίνει και φέτος την ευκαιρία για μια πολιτιστική έξοδο χωρίς κόστος, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο. Η ημερομηνία έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ημέρα δωρεάν πρόσβασης για όλους τους επισκέπτες, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων.

Το επίσημο πλαίσιο του υπουργείου προβλέπει ότι, πέρα από τη σημερινή ημέρα, υπάρχουν και άλλες σταθερές ημερομηνίες μέσα στη χρονιά κατά τις οποίες η είσοδος παρέχεται χωρίς αντίτιμο. Η επόμενη τέτοια ημέρα είναι η 18η Μαΐου, δηλαδή η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Ακολουθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα η 28η Οκτωβρίου και η 6η Μαρτίου, που είναι η Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη.

Παράλληλα, ισχύει και μια πάγια πρόβλεψη για τους χειμερινούς μήνες: η είσοδος είναι ελεύθερη την 1η και την 3η Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι το καθεστώς δωρεάν πρόσβασης δεν περιορίζεται μόνο σε επετειακές ημέρες, αλλά επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες Κυριακές της χειμερινής περιόδου.

Οι επόμενες δωρεάν μέρες στα μουσεία

Με βάση το επίσημο ημερολόγιο ελεύθερης εισόδου, οι επόμενες δωρεάν ημερομηνίες μετά τη σημερινή είναι:

  • 18 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων
  • Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • 28 Οκτωβρίου – Εθνική Εορτή
  • 6 Μαρτίου – Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη
  • 1η και 3η Κυριακή κάθε μήνα από Νοέμβριο έως Μάρτιο

Υπάρχουν επίσης κατηγορίες επισκεπτών που απαλλάσσονται μόνιμα από το εισιτήριο. Στην επίσημη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι νέοι έως 25 ετών από κράτη-μέλη της ΕΕ, τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός, καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες δικαιούχων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρειάζεται, πάντως, μια μικρή προσοχή: το καθεστώς δωρεάν εισόδου αφορά τους χώρους και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην ισχύει με τον ίδιο τρόπο για κάθε μουσείο που λειτουργεί με διαφορετικό διοικητικό καθεστώς.

