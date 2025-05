2008-2025: Η απίστευτη ιστορία του Αγγελου Ποστέκογλου

Ηταν 21 Δεκεμβρίου 2008. Η Παναχαϊκή κερδίζει 2-0 το Αιγάλεω στο Παμπελοποννησιακό στάδιο σε παιχνίδι για την 16η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής και αμέσως μετά ο Αγγελος Ποστέκογλου ανακοινώνει την αποχώρησή του από τον πάγκο των «κοκκινόμαυρων» με απολογισμό 9 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μόλις είχε αναλάβει ο Αλέξης Κούγιας και ο Ποστέκογλου ήξερε καλά πως δεν μπορούσε να συνυπάρξει μαζί του.

«Ηταν ο τελευταίος μου αγώνας ως προπονητής της Παναχαϊκής. Πιστεύω ότι οι σχέσεις που πρέπει να έχει ένας προπονητής με τη διοίκηση, πρέπει να είναι οι καλύτερες και να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ είχα συμφωνία με τον κ. Μακρή, να είμαι απόλυτο αφεντικό, αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα», ενώ λίγες μέρες αργότερα, δήλωνε στην ιστοσελίδα brisbanetimes: «Ήταν μία τρελή σεζόν. Εάν νικούσαμε χρειαζόταν περιπολικό για να αποχωρήσω, γιατί όλοι ήθελαν να με αποθεώσουν. Εάν χάναμε, χρειαζόταν περιπολικό, γιατί όλοι ήθελαν να με λιντσάρουν».

Τότε, πιθανότατα δεν γνώριζε πως ήταν η πιο σοφή απόφαση της ζωής του. Η επιστροφή στην Αυστραλία βρήκε τον Ποστέκογλου να δουλεύει για λίγο στους Whittlesea Ζebras αλλά και σε τηλεοπτικό δίκτυο ως σχολιαστής. Τέλη του 2009 ήρθε η πρόσληψη στην Μπρισμπέιν Ρόουρ, της A-League και εν συνεχεία η εκτόξευση, με εθνική Αυστραλίας, Γιοκοχάμα Μαρίνος, Σέλτικ και Τότεναμ.

Ο 60χρονος προπονητής έγινε ο πρώτος Ελληνας και ο πρώτος πρώην προπονητής της Παναχαϊκής που σηκώνει ευρωπαϊκό τίτλο σε επίπεδο ανδρών, καθώς προχθές έγραψε ιστορία με την Τότεναμ κατακτώντας το Europa League με το 1-0 κόντρα στη Μάντσεστερ.

Ο ίδιος δεν σταματάει να δηλώνει Ελληνας, να αναφέρεται συνέχεια στον τόπο καταγωγής του, στα δύσκολα παιδικά χρόνια όταν ο πατέρας του έφυγε μετανάστης για την Αυστραλία, προκειμένου να προσφέρει έναν καλύτερο τρόπο ζωής στην οικογένειά του. Σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να περάσει τον μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του και ειδικά στην Κεφαλονιά, το νησί απ’ όπου κατάγεται η σύζυγός του.

Ange Postecoglou – the man, the myth, 𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱.

From his early days as a Hellas junior, to a championship-winning captain and coach, Ange has gone on to become a serial winner wherever he’s been. His football journey is truly one of a kind.

Now, he stands as a… pic.twitter.com/cBDqAFff8z

— South Melbourne FC (@smfc) May 21, 2025