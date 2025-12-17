21χρονος τραγουδιστής καταθέτει μήνυση κατά γνωστού καλλιτέχνη για ανήθικες πράξεις και προτάσεις

Ανάρτηση με νόημα από 21χρονο τραγουδιστή πριν την κατάθεση της μήνυσης

21χρονος τραγουδιστής καταθέτει μήνυση κατά γνωστού καλλιτέχνη για ανήθικες πράξεις και προτάσεις
17 Δεκ. 2025 20:25
17 Δεκ. 2025 20:25
Pelop News

Ένας 21χρονος τραγουδιστής, ο οποίος κατάγεται από γνωστό νησί και εργάζεται αυτή την περίοδο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση εναντίον πασίγνωστου Έλληνα καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Star, η μήνυση αναμένεται να κατατεθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και αφορά ανήθικες πράξεις και προτάσεις, χωρίς αναφορά σε βιασμό. Ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν στο καμαρίνι, ενώ κάνει λόγο για ύπαρξη μαρτύρων.

Ο 21χρονος είχε συνεργαστεί με τον γνωστό τραγουδιστή πριν από περίπου έναν χρόνο.

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη νομική κίνηση, ο νεαρός προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία τονίζει: «Η αξιοπρέπεια ΔΕΝ είναι διαπραγματεύσιμη. Ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πλάσμα. Έχω φωνή, ΟΧΙ οδηγίες. Ρίζες, ΟΧΙ τιμές. Και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι».

Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως υπαινιγμός για απόπειρες φίμωσης μέσω οικονομικών ή επαγγελματικών προτάσεων.

Παράλληλα, ακόμη ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής-μουσικός με καταγωγή από μεγάλο νησί, εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε παρόμοια καταγγελία εναντίον του ίδιου προσώπου.

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής απορρίπτει κάθε κατηγορία, χαρακτηρίζοντας τις επικείμενες ενέργειες ως απόπειρα εκβιασμού. Ισχυρίζεται ότι οι δύο νεαροί τον παρακαλούσαν μέχρι πρόσφατα για συνεργασία και ότι, μετά από αρνητική απάντηση, ξεκίνησαν οι σχετικές κινήσεις.

