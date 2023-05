23χρονη γελούσε και τραγουδούσε ενώ είχε σκοτώσει δύο ανθρώπους με το αμάξι της – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Δεν μπορεί να την συλλάβει ο νους την αντίδραση φοιτήτριας στο Ιλινόι, των ΗΠΑ, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σκοτώσει δυο ανθρώπους. Το ακόμα πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είανι ότι η ίδια καταγράφηκε σε βίντεο να χορεύει και να γελά λίγες ώρες μετά την αποτρόπαια πράξη της!

Τελικά, η Στέφανι Μελγκόζα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 14 ετών αφού δήλωσε ένοχη και εξέφρασε μεταμέλεια.

Stephanie Melgoza, whose blood alcohol level was 0.264, more than three times the legal limit, showed no concern when an officer told her she had fatally stabbed 55-year-old Paul Provant and his girlfriend, 43-year-old Andrea Rosevich.https://t.co/wM0ZKHFl3P pic.twitter.com/tGQYYbcRKd

