24ωρη απεργία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 16 Δεκεμβρίου – Διαμαρτυρία για υποστελέχωση και στήριξη στους αγρότες

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην υποστελέχωση των Δήμων και εκφράζοντας αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί στο Σύνταγμα.

12 Δεκ. 2025 12:02
Pelop News

Σε 24ωρη απεργία καλεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις 16 Δεκεμβρίου, με αιτήματα την ενίσχυση των Δήμων με μόνιμο προσωπικό, αυξήσεις στους μισθούς και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών. Η ΑΔΕΔΥ ενέκρινε την κινητοποίηση, ενώ η συμμετοχή των ΜΜΜ παραμένει ανοικτή.

Η κινητοποίηση στοχεύει στην ανάδειξη της σοβαρής υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και ταυτόχρονα εκφράζει τη στήριξη των εργαζομένων στους αγώνες των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη πανελλαδικά.

Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν τελικά να μην συμμετάσχουν στην απεργία, ωστόσο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε ότι προχωρά κανονικά στην κινητοποίηση, θέτοντας στο επίκεντρο τη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, επαρκούς στελέχωσης και τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς παραμένει αβέβαιη, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται λίγα 24ωρα πριν την απεργία.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι η κατάσταση σε πολλούς Δήμους είναι οριακή: δυσκολίες στην κάλυψη μισθοδοσιών, υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου που λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, κοινωνικές δομές που υπολειτουργούν και αυξημένα δημοτικά τέλη που δεν συνοδεύονται από αναβάθμιση υπηρεσιών. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η λύση δεν μπορεί να είναι ο δανεισμός, ούτε η σταδιακή μεταβίβαση βασικών υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 το πρωί της Τρίτης στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης που υφίστανται εργαζόμενοι και νοικοκυριά

Η απεργία αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα κινητοποιήσεων που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα το τελευταίο διάστημα.

