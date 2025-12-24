24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Ακυρώσεις και αλλαγές παραστάσεων

24 Δεκ. 2025 17:00
Pelop News

Σε 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο προχωρά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό θεατρικών παραστάσεων σε όλη τη χώρα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν ηθοποιοί, τεχνικοί και εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων του θεάτρου. Ήδη αρκετές παραγωγές έχουν ξεκινήσει να ενημερώνουν το κοινό για αλλαγές ή μεταφορές εισιτηρίων, λόγω της απεργίας.

Αιχμή η μη υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων

Όπως επισημαίνει η ΠΟΘΑ, βασική αιτία της απεργιακής κινητοποίησης είναι η μη υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) με τις ενώσεις θεατρικών παραγωγών, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που –σύμφωνα με την Ομοσπονδία– διαρκούν εδώ και 13 χρόνια.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΘΑ υπενθυμίζει ότι στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών είχε κηρύξει απεργία με στόχο την άσκηση πίεσης για την υπογραφή ΣΣΕ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά «αρνείται να προσέλθει σε έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο», προβάλλοντας κάθε φορά διαφορετικές αιτιολογίες.

Ποιοι εξαιρούνται από την απεργία

Από την απεργία εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας των θεάτρων. Συγκεκριμένα, θα εργαστούν:

  • ο φύλακας, εφόσον υπάρχει, για λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων,

  • ο/η ταμίας εισιτηρίων,

  • καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας, αποκλειστικά για την ενημέρωση του κοινού.

Οι εργαζόμενοι αυτοί θα απασχοληθούν μόνο εφόσον είχαν κανονικά βάρδια, σύμφωνα με το αναρτημένο Πρόγραμμα Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι θεατές καλούνται να επικοινωνούν με τα θέατρα ή τις παραγωγές για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των παραστάσεων του Σαββάτου.

