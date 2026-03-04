24ωρη απεργία της ΠΝΟ την Πέμπτη – Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) την Πέμπτη 5 Μαρτίου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε με αφορμή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή και τον εγκλωβισμό Ελλήνων ναυτικών στην περιοχή.

04 Μαρ. 2026 10:59
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου και θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια σε όλη τη χώρα.

Ανησυχία για τους ναυτικούς στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την ΠΝΟ, η απόφαση για την απεργία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη προστασίας των ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μια «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» κατάσταση, τονίζοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες αλλά και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή εξαιτίας των εξελίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Με την κινητοποίηση αυτή, η ΠΝΟ επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα και να πιέσει για άμεσες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των ναυτικών.

