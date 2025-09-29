24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1/10: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, τι θα γίνει με τα ταξί

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα και η ενημέρωση για τις λεπτομέρειες της λειτουργίας των μέσων μεταφοράς θα συνεχιστεί από τα αρμόδια σωματεία και τις εταιρείες.

29 Σεπ. 2025 11:13
Γενική απεργία έχουν προκηρύξει για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενες για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τα εργασιακά. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και άλλοι κλάδοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τα συνδικάτα αντιδρούν στην εισοδηματική και εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης, διεκδικώντας μείωση του χρόνου εργασίας, αύξηση των μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Λεωφορεία και Τρόλεϊ
Σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας πριν και μετά από αυτές τις ώρες. Τα λεωφορεία των γραμμών που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός
Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των απεργών στα συλλαλητήρια. Το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ ζητά, μεταξύ άλλων, την απόσυρση του σχεδίου για την καθιέρωση 13ωρου εργασίας, μείωση του ωραρίου στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σιδηροδρομικοί
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην απεργία. Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού, με πιθανή εφαρμογή προσωπικού ασφαλείας.

Ταξί
Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής συμμετέχει στην απεργία, απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καταγγέλλοντας το νέο νομοσχέδιο.

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας συμμετέχει επίσης στην 24ωρη απεργία. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, θα εξυπηρετούνται μόνο οι εξής πτήσεις:

  • Πτήσεις υπερίπτασης του FIR Αθηνών

  • Πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών ή πρωθυπουργούς

  • Πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρήσεις ή ασκήσεις

  • Πτήσεις σε κατάσταση ανάγκης ή με ασυνήθεις περιστάσεις

  • Νοσοκομειακές πτήσεις

  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

  • Πτήσεις έρευνας και διάσωσης
