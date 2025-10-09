24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα συζητηθεί την ίδια ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματά της παραμένουν σταθερά και αφορούν:

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και τη διεκδίκηση 7ωρου/5ήμερου/35ωρου,

Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς,

Την κατάργηση της εισφοράς 2%,

Το ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017,

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο,

Και τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με σταθερές σχέσεις εργασίας.

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό και αποφασιστικό “παρών” στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις.

Απεργία και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την ίδια ημέρα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας προκηρύσσει 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 11:00 στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

«Το νομοσχέδιο αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του ΕΚΑ, τονίζοντας ότι οι διατάξεις του υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και οδηγούν σε κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις μισθών και μείωση του ωραρίου εργασίας.

