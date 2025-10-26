28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι, όλα όσα προβλέπει ο νόμος

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής επετείου, έχει χαρακτηριστεί υποχρεωτική αργία και προστατεύεται από τη νομοθεσία (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021).

Η ΓΣΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για την αμοιβή των εργαζομένων που θα απασχοληθούν ή όχι την ημέρα αυτή.

Για όσους δεν εργαστούν

Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι με πενθήμερο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο επιπλέον.

Οι μισθωτοί (με σταθερό μηνιαίο μισθό) λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.

Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα, λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας.

Για όσους εργαστούν

Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα την ημέρα της αργίας:

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάζονται.

Οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους για τις ώρες εργασίας.

Αν η εργασία γίνει παράτυπα (δηλαδή σε επιχείρηση που δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί την ημέρα αυτή):

Οι μισθωτοί λαμβάνουν επιπλέον 1/25 του μηνιαίου μισθού + προσαύξηση 75%.

Οι ημερομίσθιοι παίρνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο + προσαύξηση 75%.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της αργίας με ρεπό ή ημέρα ανάπαυσης.

Η αργία πληρώνεται κανονικά ακόμα και αν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια.

Αν υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. μέσω συλλογικής σύμβασης ή κανονισμού εταιρείας), αυτοί υπερισχύουν.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας αντιμετωπίζουν βαριές κυρώσεις.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 203–219 του νέου Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025).

