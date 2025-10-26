28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι, όλα όσα προβλέπει ο νόμος
Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 203–219 του νέου Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025).
Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής επετείου, έχει χαρακτηριστεί υποχρεωτική αργία και προστατεύεται από τη νομοθεσία (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021).
Η ΓΣΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για την αμοιβή των εργαζομένων που θα απασχοληθούν ή όχι την ημέρα αυτή.
Για όσους δεν εργαστούν
- Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι με πενθήμερο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
- Οι μισθωτοί (με σταθερό μηνιαίο μισθό) λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.
- Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα, λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας.
Για όσους εργαστούν
Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα την ημέρα της αργίας:
- Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάζονται.
- Οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους για τις ώρες εργασίας.
Αν η εργασία γίνει παράτυπα (δηλαδή σε επιχείρηση που δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί την ημέρα αυτή):
- Οι μισθωτοί λαμβάνουν επιπλέον 1/25 του μηνιαίου μισθού + προσαύξηση 75%.
- Οι ημερομίσθιοι παίρνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο + προσαύξηση 75%.
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
- Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της αργίας με ρεπό ή ημέρα ανάπαυσης.
- Η αργία πληρώνεται κανονικά ακόμα και αν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια.
- Αν υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. μέσω συλλογικής σύμβασης ή κανονισμού εταιρείας), αυτοί υπερισχύουν.
- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας αντιμετωπίζουν βαριές κυρώσεις.
