28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι, όλα όσα προβλέπει ο νόμος

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 203–219 του νέου Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025).

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι, όλα όσα προβλέπει ο νόμος
26 Οκτ. 2025 13:49
Pelop News

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής επετείου, έχει χαρακτηριστεί υποχρεωτική αργία και προστατεύεται από τη νομοθεσία (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021).

Η ΓΣΕΕ εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες για την αμοιβή των εργαζομένων που θα απασχοληθούν ή όχι την ημέρα αυτή.

Για όσους δεν εργαστούν

  • Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι με πενθήμερο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
  • Οι μισθωτοί (με σταθερό μηνιαίο μισθό) λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.
  • Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα, λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας.

Για όσους εργαστούν

Αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα την ημέρα της αργίας:

  • Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάζονται.
  • Οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού τους για τις ώρες εργασίας.

Αν η εργασία γίνει παράτυπα (δηλαδή σε επιχείρηση που δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί την ημέρα αυτή):

  • Οι μισθωτοί λαμβάνουν επιπλέον 1/25 του μηνιαίου μισθού + προσαύξηση 75%.
  • Οι ημερομίσθιοι παίρνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο + προσαύξηση 75%.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

  • Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της αργίας με ρεπό ή ημέρα ανάπαυσης.
  • Η αργία πληρώνεται κανονικά ακόμα και αν ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια.
  • Αν υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. μέσω συλλογικής σύμβασης ή κανονισμού εταιρείας), αυτοί υπερισχύουν.
  • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας αντιμετωπίζουν βαριές κυρώσεις.

