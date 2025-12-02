48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση

Έντονη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους ιδιοκτήτες ταξί να πραγματοποιούν 48ωρη απεργία και να κατασκηνώνουν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, διεκδικώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα που -όπως υποστηρίζουν- παραμένουν άλυτα παρά τις συνεχείς συζητήσεις με την κυβέρνηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί ανακοίνωσε ότι «έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου» με τα συναρμόδια υπουργεία, τονίζοντας ότι οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινής λειτουργίας. Η 48ωρη απεργία, που ξεκίνησε την Τρίτη 02.12.2025, συνοδεύεται από νέα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Παρά τις επανειλημμένες επαφές και τα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι το μόνο που έλαβαν ήταν «παρατάσεις και υπομονή». Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ζήτησε άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, προειδοποιώντας ότι χωρίς ανταπόκριση ο κλάδος θα περάσει σε απεργία διαρκείας.

Έξω από το υπουργείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν επιφέρει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διαδρομή: Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνης – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Μεσογείων – Υπουργείο Μεταφορών.

Τα βασικά αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί περιλαμβάνουν:

Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές.

Μέτρα για την υποκλοπή έργου από Ε.Ι.Χ.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο έμφορτων ταξί σε ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίων και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Οι οδηγοί δηλώνουν ότι περιμένουν άμεση συνάντηση με το Υπουργείο, διαφορετικά το ενδεχόμενο παράτασης της απεργίας θεωρείται πλέον πιθανό.

