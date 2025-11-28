48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα

Στην 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε για τις 2 και 3/12/2025, η Πανελλήνια Ομοσπονδία(ΠΟΕΙΑΤΑ),μετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτική Ελλάδας, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής, στα Σωματεία Ταξί και τις Κλαδικές Οργανώσεις Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν και έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη από την ΠΟΕΙΑΤΑ, παραμένουν ΑΛΥΤΑ επί μακρόν, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Μεταφορών και Οικονομικών .:

-Φορολογικό.

-Ι.Χ. μετά οδηγού – ΚΥΑ.

-Αθέμιτος Ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές διαμεσολαβητικές εταιρείες κλήσεων.

-Ερανιστικό νομοσχέδιο.

-Ειδική Άδεια (έκδοση – θεώρηση).

-Αναπροσαρμογή κομίστρου (10% κάλυψη λειτουργικών).

-Ρύθμιση παραμέτρων που εμποδίζουν τις μεταβιβάσεις οχημάτων.

-Απόσυρση υποχρεωτικότητας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (μας αφορά ΟΛΟΥΣ).

-ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ.

– Μετά τις γιορτές ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί αν δεν υπάρξουν λύσεις».

