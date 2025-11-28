48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
Κάλεσμα στη διήμερη απεργία των ταξί 2 και 3/12/2025.
Στην 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε για τις 2 και 3/12/2025, η Πανελλήνια Ομοσπονδία(ΠΟΕΙΑΤΑ),μετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ταξί Δυτική Ελλάδας, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής, στα Σωματεία Ταξί και τις Κλαδικές Οργανώσεις Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν και έχουν τεθεί κατ΄ επανάληψη από την ΠΟΕΙΑΤΑ, παραμένουν ΑΛΥΤΑ επί μακρόν, με ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Μεταφορών και Οικονομικών .:
-Φορολογικό.
-Ι.Χ. μετά οδηγού – ΚΥΑ.
-Αθέμιτος Ανταγωνισμός από τις πολυεθνικές διαμεσολαβητικές εταιρείες κλήσεων.
-Ερανιστικό νομοσχέδιο.
-Ειδική Άδεια (έκδοση – θεώρηση).
-Αναπροσαρμογή κομίστρου (10% κάλυψη λειτουργικών).
-Ρύθμιση παραμέτρων που εμποδίζουν τις μεταβιβάσεις οχημάτων.
-Απόσυρση υποχρεωτικότητας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (μας αφορά ΟΛΟΥΣ).
-ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΙΣ ΠΙΑΤΣΕΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ.
– Μετά τις γιορτές ο αγώνας μας θα κλιμακωθεί αν δεν υπάρξουν λύσεις».
