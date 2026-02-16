48ωρη πανελλαδική απεργία ταξί από Τρίτη – Τριήμερη κινητοποίηση στην Αθήνα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί, προχωρώντας σε 48ωρη πανελλαδική απεργία που ξεκινά την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε τριήμερη απεργία για την Αθήνα, η οποία θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Οι επαγγελματίες του κλάδου θέτουν σειρά ζητημάτων που αφορούν – μεταξύ άλλων – τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το φορολογικό πλαίσιο, τον ανταγωνισμό με υπηρεσίες ιδιωτικής μεταφοράς και τη χρήση των λεωφορειολωρίδων.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι κινητοποιήσεις αποτελούν αντίδραση σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε απαξίωση του επαγγέλματος και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα εκφράζεται κριτική προς το Υπουργείο Μεταφορών για τον τρόπο διαχείρισης των σχετικών ζητημάτων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλονται περιλαμβάνονται η σταδιακή και όχι υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η διαμόρφωση σαφούς πλαισίου λειτουργίας για τα ταξί και τα οχήματα με οδηγό, η αντιμετώπιση – όπως αναφέρουν – φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, η δυνατότητα χρήσης λεωφορειολωρίδων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς και αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εφόσον – όπως έχει επισημανθεί – προχωρήσει η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τον κλάδο.

